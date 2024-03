ONLINE: Pardubice - Hradec 1:1. Domácí hrají o postup, vyrovnání zařídil Vála

Svěřenci Marka Zadiny zatím ve východočeském derby nijak zvlášť nedominují. Hradec je pro ně velice nepříjemným soupeřem, všechny dosavadní duely skončily o gól.

Ve středu stačila Pardubicím k zisku třetího bodu jediná trefa, o kterou se v šestadvacáté minutě po nenápadné ráně z pravého kruhu postaral slovenský útočník Matej Paulovič.

ONLINE: Pardubice – Hradec Králové Páté čtvrtfinále play off sledujeme od 17 hodin

„Potom nás soupeř zatlačil, ale my jsme to skvěle ubránili a jsme rádi, že jsme to zvládli. Přijeli jsme sem s cílem uhrát alespoň jeden zápas, což se nám podařilo,“ pochvaloval si Zadina.

Zároveň nezapomněl ocenit ani spolehlivý výkon Romana Willa, který předvedl čtyřiatřicet úspěšných zákroků a zaznamenal první nulu v letošních vyřazovacích bojích.

„Chytá ve skvělé formě, ale měli jsme i spoustu zblokovaných střel. Asi by se to dalo nazvat totálním play off hokejem. Nikdo neudělá chybu, nejsou moc ani žádná přečíslení. V celém zápase byl jediný samostatný únik,“ popisoval Lukáš Radil.

Dá se předpokládat, že ve stejném duchu bude probíhat i páté pokračování série. Očekávají se také emoce, které vzplály v závěru středečního duelu a vyústily v hromadnou strkanici a slovní přestřelky mezi hráči.

Hradec zatím za favoritem zaostává jen v maličkostech. V obou předchozích utkáních na ledě vítěze základní části měl k úspěchu blízko, další porážku už si nemůže dovolit.

„Všechny zápasy jsou na krev. Musíme se zaměřit na koncovku, která rozhoduje, a jít tomu ještě víc naproti. Vyčistíme hlavu a pojedeme do Pardubic vyhrát,“ burcoval kapitán Jan Eberle.