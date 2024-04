Pardubice - Třinec 1:2. Obhájci se vezou na vítězné vlně, znovu zářil Kacetl

Oceláři ukázali, že po zvládnutých utkáních se Spartou se nezaleknou ani favorizovaných Pardubic. V soubojích si počínali důrazně, z čehož pramenily i obě trefy. Poprvé od začátku března se prosadil Patrik Hrehorčák, gólový půst druhého střelce Daniela Kurovského trval od konce února, v sestavě navíc nahrazoval zraněného Martina Růžičku.

Třinecký Viliam Čacho se raduje z gólu Patrika Hrehorčáka proti Pardubicím. Pardubický útočník Lukáš Sedlák se snaží tečovat před Ondřejem Kacetlem z Třince.

V brance podal další jistý výkon brankář Kacetl, který nedosáhl jen na přesilovkový pokus domácího Lukáše Sedláka a předvedl 27 zákroků. Úžasně zasáhl například proti Lukáši Radilovi, jehož střelu na poslední chvíli zastavil parádním vykopnutím betonu.

Východočeši se navíc kvůli nedisciplinovanosti vůbec nedostali k závěrečnému tlaku. Postupně pykali Tomáš Zohorna za faul vysokou holí, Tomáš Hyka za sekání a náčiním zasáhl soupeře do tváře i Richard Pánik. Třinec se tak ujal vedení 1:0 na zápasy, druhé utkání je na programu ve středu od 18.00.

Jestli domácí fanoušci čekali, že odpočatí svěřenci Marka Zadiny na unavenějšího soupeře od začátku vlétnou, museli být zklamaní. Kromě dvou tlačenic před Kacetlovou brankou nevyprodukovali pardubičtí hokejisté výraznější šanci, záhy navíc fauloval Jan Košťálek.

Vyrovnaná hra seděla více Slezanům, kteří chodili důrazně do soubojů a znepříjemňovali domácím kombinaci. Zarputilost se jim brzy vyplatila. Za brankou Romana Willa zaváhal Zohorna, který nestihl odklidit kotouč před přijíždějícím Viliamem Čachem.

Slovenský útočník se dostal u zadního mantinelu do souboje, z něhož puk vypadl k Vladimíru Draveckému, který vyšperkoval spolupráci krajanů přihrávkou na Hrehorčáka. Ten poprvé rozradostnil hostující kotel.

Slovenský útočník s číslem 19 na dresu se navíc prosadil poprvé v letošních vyřazovacích bojích. Na branku v extralize čekal od 1. března, kdy v závěru základní části slavil gól rovněž proti Pardubicím.

Poté se domácí osmělili, zkoušeli pozornost Kacetla střelami i nahozeními od modré čáry. Třinecký fantom odolával. Při vyloučení Martina Marinčina mu pomohla tyč, kterou nastřelil z ostrého úhlu Pánik. Nebyla to však jediná příležitost, jejíž zahození si mohl vyčítat. Hned v úvodu druhé části ujížděl osamocen na třineckou branku. Opět bez úspěchu.

Hra nabrala spád, přelévala se z jednoho konce kluziště na druhý, do šancí se dostávaly oba týmy. Nebezpečně pálil z otočky Zohorna, jeho střelu zastavil pohotovým blokem Tomáš Kundrátek.

Jenže pak přišla další zmatečná chvilka v pardubické obraně. Nahození Kundrátka nejdříve zkoušel tečovat Petr Vrána, Willovi kotouč vypadl a začal závod o nejrychlejší nalezení puku. Bleskově se zorientoval Kurovský, který pohotově překonal pardubického gólmana.

Také druhý třinecký střelec ukončil dlouhé čekání na gól, půst Kurovského trval od 23. února a zápasu s Karlovými Vary.

Pardubice řešily záludný problém – jak vyzrát na pevnou obranu Třince. Navíc musely zůstat obezřetné před útočnými výpady hostů. Nebezpečně pálil Kundrátek, v nadějné pozici se ocitli také Andrej Nestrašil s Danielem Voženílkem.

Šance měli i domácí, do hry se vrátili až po zbytečném faulu Libora Hudáčka, když předvedl důraz na brankovišti kapitán Sedlák, jehož dorážka se po zásahu Kacetla hokejkou překulila přes jeho beton až za brankovou čáru.

Domácím se vrátilo sebevědomí, avšak do konce prostřední části už nestihli hostům, které trápil dojezd na vzdálenější střídačku, způsobit příliš potíží.

Skvělé pozice na vyrovnání si připravili pardubičtí hokejisté v přesilové hře po vyloučení Hrehorčáka zkraje závěrečné třetiny. Kacetl se musel přesouvat od jedné tyče k druhé, ale pokaždé byl na správném místě včas.

Nejlepší zákrok zápasu předvedl po kombinaci domácích, na jejímž konci mohl Radil střílet do odkryté brány. Gólman hostů ale předvedl fantastický zákrok betonem. Když se neujala ani ostrá rána Martina Kauta z levého kruhu, bylo jasné, že domácí musí vsadit na závěrečný tlak.

Na ten ale kvůli nedisciplinovanosti nedošlo. Nejdříve strávil čtyři minuty na trestné lavici Zohorna, který způsobil krvavé zranění v obličeji Čachovi. Pykal také třinecký útočník Voženílek, který zbytečné držení odčinil únikem na Willa. Těsně před zakončením ho navíc sekl Hyka, pardubický útočník tak znovu oslabil Zadinovo mužstvo.

A když 48 sekund před koncem neuhlídal hokejku ani Pánik a následně zajel do ležícího Hrehorčáka, bylo jasné, že domácí dohrají zápas v oslabení. První bod tak zamířil do Slezska.

Pardubický útočník Tomáš Hyka brání Danielu Voženílkovi z Třince v zakončení před brankářem Romanem Willem.

Marek Zadina (Pardubice): „Neměli jsme dobrý vstup do utkání, první třetina se nám moc nepovedla. Chyběl nám pohyb a inkasovali jsme gól. Postupem času jsme se zlepšovali, nějaké šance jsme si vypracovali. Škoda, že jsme je neproměnili. V závěru nás zabrzdila vyloučení, to se nám nesmí stávat. Když potřebujeme ve třetí třetině zatlačit soupeře, tak se necháme dvakrát vyloučit... Pak už jsme nedostali šanci se o to porvat a výsledek zkorigovat. Zítra je nový zápas, nový den a my se na to připravíme.“

Zdeněk Moták (Třinec): „Podali jsme kvalitní, koncentrovaný výkon. Myslím si, že po celou dobu zápasu, ve všech formacích, ve všech jednotlivcích. A nakonec to vedlo ke kýženému prvnímu bodu. Na obou stranách bylo poměrně dost šancí, nebyl tam jeden moment, který by dělal zápas. Pardubice měly dostatek šancí a my jsme také měli příležitosti. Nejen střelecké, ale i brankové, které jsme taky neproměnili.“