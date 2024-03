Čtvrtfinále podle předpokladů. Fanoušci se těší na derby, Spartu čeká Liberec

Pardubice (1.) – Hradec Králové (8.)

Největší čtvrtfinálové lákadlo. Dokonalý obrat Liberce v předkole poslal na suveréna sezony hlavního rivala z Hradce. Jedná se o vždy vyhrocená klání, která však soutěž až dosud v play off nikdy nepoznala.

„Snažím se, abych se na všechna utkání těšil stejně, ale přece jen mě vždycky o něco víc baví, když stadion burácí jako v těchto případech,“ hlásil v průběhu ročníku třeba pardubický útočník Lukáš Radil. Vedle speciální atmosféry opakovaně pak zaznívala klišé typu, že derby nemá favorita. Všechna vzájemná střetnutí v sezoně ale vyhrálo Dynamo.

Hradecký útočník Oliver Okuliar (8) naráží do pardubického brankáře Romana Willa.

Coby držitelé Poháru Jaroslava Pouzara také logicky déle odpočívalo. Zdobí ho rekordních 121 bodů, nejlepší útok i obrana se skóre 203:115, jedenačtyřicet výher. „Jsou to skvělé výkony. Dlouhodobá fáze je složitá a vítězství se cení. V Čechách se hodně kouká jen na výhry v play off a tohle se podceňuje, ale má to svoji hodnotu,“ mínil kapitán Lukáš Sedlák.

Přesto jeho tým jistě mnohem více zajímá trofej, na níž loni přes skvělou základní část nedosáhl. Mountfield má lehkou výhodu, že je rozjetý. Vítkovice navzdory předpokladům přehrál ve třech utkáních a dopřál si skoro týden volna. Série pěti výher i v součtu s koncem základní části představuje při nevyrovnaných sezonních výkonech svěřenců Tomáše Martince unikát. Lapálie v brankovišti zřejmě vyřešili díky spolehlivému Lukáši Paříkovi.

Sparta (2.) – Liberec (7.)

Na titul čekají od roku 2007, v posledních dvou případech jim cestu za vytouženým primátem zatarasil Třinec. Přesto se Pražané na rozdíl od předchozích let prezentovali větší vyrovnaností. Už nedoháněli ztrátu z úvodu sezony a bezpečně udrželi druhou pozici.

„Bylo pozitivní, že jsme se poučili a nezabředli do nějakého trápení,“ hlásil pro klubový web kouč Miloslav Hořava a jeho kolega Pavel Gross dodával: „Pracovní morálka zůstala velmi solidní a silná, i po prohře jsme zase vyhrávali. Už přístup hráčů v přípravných utkáních v srpnu ukazoval, jak mužstvo táhlo. Nepřišla žádná panika.“

Sparťanský útočník Michal Řepík (26) znepříjemňuje práci libereckému brankáři Danielu Královi.

Ve čtvrtfinále stojí Spartě v cestě za vysněným titulem Liberec, který v základní části třikrát zdolala. Jenže jak Bílí Tygři v předkole ukázali, s porážkami si příliš hlavu nelámou. V sérii s Olomoucí ztratili obě úvodní domácí střetnutí, aby pak zvítězili třikrát za sebou a slavili postup.

Na poslední měření sil se Spartou v play off ale nevzpomínají zrovna v dobrém, byť se zapsali do ligových dějin. Před dvěma lety se oba týmy utkaly ve čtvrtfinále. Mezi nejlepší čtyřku proklouzla Sparta, jež rozhodla pátý zápas v tehdy druhém nejdelším prodloužení v historii. V čase 103:28 skóroval Tomáš Pavelka.

Třinec (3.) – České Budějovice (6.)

Získali čtyři tituly v řadě, přidají i pátý? Pokud ano, vyrovnají obdivuhodný počin dominantního Vsetína mezi lety 1995 a 1999. Před rokem museli Oceláři do předkola, tentokrát si zařídili přímý postup do čtvrtfinále. Už několik týdnů před koncem základní části bylo jasné, že skončí třetí za Pardubicemi a Spartou.

„Těší mě, že jsme hráli pohledný hokej,“ pochvaloval si kouč Zdeněk Moták, jenž se mohl opřít hlavně o první útočnou formaci. Martin Růžička (23+39), Daniel Voženílek (21+28) i Andrej Nestrašil (17+32) skončili v elitní pětce bodování. Jakmile ale začne play off, Třinec přepíná na jiný styl hry. Defenzivnější, bojovnější, obětavější. Zkrátka takový, co soupeřům nevoní.

Třinecký útočník Andrej Nestrašil se i v tísni snaží tečovat puk před budějovickým gólmanem Janem Strmeněm.

Bude zajímavé sledovat, jak se s ním popasují České Budějovice. Předkolem proti Karlovým Varům prolétly nejrychlejším možným způsobem. První a třetí duel vyhrály o dvě branky, ve druhém klání rozhodly v prodloužení poté, co během závěrečné dvacetiminutovky prohospodařily čtyřgólový náskok.

Důležité trefy obstaral kanadský útočník Brant Harris (4+1). Dařilo se také veteránům Milanu Gulašovi (4+2) a Lukáši Pechovi (1+4), který při hodnocení série vyzdvihl i úderné přesilovky (43,75 %): „Hodně jsme si při nich pomohli, což bylo klíčové. Máme hráče, kteří jsou variabilní a instinktivní. Vary si s tím nevěděly rady.“

Kometa Brno (4.) – Litvínov (5.)

Obě mužstva do posledního kola bojovala o elitní čtyřku. Nakonec se radovalo Brno, které mohlo během volna doléčit šrámy a pošetřit síly. Nicméně Severočeši si zajistili čtvrtfinálovou účast jen o šest dní později. Plzeň přehráli v předkole 3:0 na zápasy a radovali se z první úspěšné série po vítězném finále proti Třinci v roce 2015.

„Je to skvělý pocit, co víc k tomu říct. S Kometou si to rozdáme, moc se těším,“ usmíval se Ondřej Jurčík, autor rozhodující trefy třetího duelu. Spoluhráče držel jistými výkony brankář Matej Tomek (úspěšnost zákroků 96,04 %), týmovou produktivitu překvapivě vede obránce Marek Baránek (1+3). Naopak Ondřej Kaše zatím zůstává bez bodu.

Litvínovský brankář Matej Tomek se přesouvá proti ráně Adama Zbořila.

Soupeř Litvínova se rozjížděl pomalu, už po třech kolech se rozloučil s trenérem Patrikem Martincem. Pod vedením Jaroslava Modrého se postupně zvedal, v novém roce vyšel naprázdno jen čtyřikrát z dvaadvaceti utkání. „Ukázali jsme charakter, můžeme porazit každého. Věřte mi, že třeba Sparta nebo Pardubice nás potkat nechtějí,“ hlásil sebevědomě Kristián Pospíšil.

Právě on by měl společně s Jakubem Flekem a Lukášem Cingelem patřit k hlavním tahounům, rozdílovým hráčem celé série se může stát zkušený gólman Dominik Furch. Kometa od dvou titulových sezon v letech 2017 a 2018 na výraznější úspěch v play off čeká. Postoupí poprvé po pěti letech do semifinále?