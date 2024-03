ONLINE: Sparta zlomila Liberec a postupuje do semifinále, Hradec doma prohrává

Liberec vs. Sparta 2:5 Konečný stav série 0:4

V úterý po třetí porážce poukázal liberecký kouč Filip Pešán na silnou ofenzivu Sparty, která dokáže využívat chyb soupeře, a i v první polovině čtvrtého duelu byly nebezpečný útok a produktivita Pražanů určujícím prvkem hry.

Do branky domácích se poprvé v sérii postavil Daniel Král a už po 99 sekundách musel vytahovat puk ze sítě po tvrdé střele Jana Buchteleho, který zakončil únik dva na jednoho. O chvíli později libereckému gólmanovi pomohla tyčka po teči Romana Horáka, a tak druhou trefu Sparty přidal až zadák Aaron Irving, jehož rána mezi ruku a tělo Královi propadla.

Téměř třicet minut se zdálo, že hosté utkání kontrolují. Liberec po přestávce sice směrem do útoku přidal, jeho pokusy však často končily už na výstroji obránců. Vyloženě nebezpečných situací před brankou Jakuba Kováře zas tolik nevznikalo.

Zlom nastal v polovině utkání, kdy osmnáctiletý forvard Jaromír Pérez podpořil ze druhé vlny útočný výpad svých spoluhráčů a od modré čáry poslal puk přesně k tyči. Domácí fanoušci se v tu chvíli dostali do varu a o dvě minuty později slavili i vyrovnání, když Jakub Rychlovský z mezikruží zakončil parádní přesilovkovou kombinaci domácích.

Vítězný a zároveň postupový gól Miroslava Formana:

S postupujícím časem narůstal i počet šancí a oba brankáři vytáhli několik skvělých zákroků. V úvodu třetí části to byl hlavně sparťanský Kovář, neboť Liberečtí vlétli na led s chutí a několikrát dostali pražskou obranu pod tlak. Nakonec se však prosadili hosté, a to po rychlé akci ve 48. minutě, kterou zakončil Miroslav Forman střelou do horního rohu branky.

O pět a půl minuty později schytali domácí další direkt po šťastné trefě Horáka, od jehož brusle puk zamířil do odkryté branky. Severočeši ve zbytku třetí třetiny vrhly poslední síly do útoku a svou snahu o vyrovnání podpořili hrou bez gólmana. Risk domácím ale nevyšel, minutu a tři sekundy před koncem stvrdil postup Sparty svým druhým gólem v zápase Forman.

Také v sérii Hradce a Pardubic musely jít dva zápasy do nastavení. Zatímco v prvním případě se radovaly Pardubice, v úterním duelu byl šťastnějším týmem Hradec, který lépe zvládl samostatné nájezdy a získal první skalp vítěze základní části.

„Už v prvních zápasech jsme dokázali, že šance je, a touhle výhrou se to jen potvrdilo,“ těšilo po utkání zadáka Tomáše Pavelku, jenž pomohl svému týmu dvěma proměněnými nájezdy.

Ve čtvrtém utkání mohou Královéhradečtí sérii vyrovnat, aby se tak ale stalo, musí se vzepřít vedle soupeři i statistikám. V úterý totiž porazili východočeského rivala vůbec poprvé v této sezoně, šest předchozích zápasů ovládly Pardubice.

V Dynamu z porážky nepanikaří, dnes mají další šanci získat postupové mečboly. „V úterý to byl vyrovnaný boj a myslím si, že se to bude prolínat celou sérií. Připravíme se na další výborný zápas a věříme, že to převrátíme na naší stranu,“ sdělil trenér Pardubic Marek Zadina.