Lukešův vtipný prohřešek: Na svoji střídačku přes soupeřovu a záhy na trestnou

Hradec Králové První zápas předkola v Hradci Králové bavil. A nejen tím, že se hrálo klasické, napínavé utkání play off, v němž domácí kouč Vladimír Růžička osvědčil svůj talent na to, jak tým připravit na nejdůležitější část sezony. Dříve než o výsledku se ale začalo diskutovat o situaci, kterou přinesla druhá třetina. I přesto, že nakonec výsledek neovlivnila.

Co se v Hradci Králové stalo?

Jeden z nejzkušenějších útočníku Litvínova František Lukeš po souboji s hradeckými útočníky zapadl do otevřených dvířek domácí střídačky, v zápalu boje ještě procedil pár ostřejších slov, zatímco už kráčel zpět k vlastní lavičce. V tom už jen zarazila sudího píšťalka, protože hru opustil nepovolenou cestou.



Ihned za to dostal dvouminutový trest navzdory tomu, že jeho odchod přes domácí střídačku nebyl dobrovolný. Natlačili jej do nich domácí borci Smoleňák a Pilař. Lukeš se mohl rozčilovat a hádat, jak chtěl, ale pravidla hovoří jasně.

„Hráč nesmí nikdy v průběhu utkání použít hráčskou lavici soupeře kromě nahodilých situací,“ říká pravidlo o neoprávněném vstupu hráče na soupeřovu střídačku.



„Nechci se k tomu vyjadřovat, ale to, co domácí hráči udělali, nebylo fér,“ řekl k tomu jen Lukešův spoluhráč Martin Látal.

Litvínov v následném oslabení gól nedostal, ale v tu chvíli už dlouho prohrával 0:1 po jiném oslabení. Hned v úvodu zápasu totiž domácí Jergl bleskově využil hned první svého týmu a Hradec šel do vedení.

Přestože se od té chvíle hrál zajímavý hokej s řadou šancí, na Hradci byla vidět snaha, aby jich hlavně soupeři povolil co nejméně. „Hodně nás napadali a když vedli, hráli klasický beton, který trenér Růžička aplikuje všude, kam přijde,“ komentoval to Látal.

Růžičkovi se ale jeho taktika vyplatila a hráče za její dodržování chválil. „Snažili jsme hrát aktivně, ale když jsme vedli, tak už jsme nic nevymýšleli, s Litvínovem se nedá hrát hokej nahoru dolů, uvedl kouč Růžička. I přesto týmu k výhře hodně pomohl brankář Mazanec, jenž do play off vstoupil s vychytanou nulou.

„Je to výtečný gólman a my mu věříme, play off je jeho,“ řekl útočník Aleš Jergl, jenž celou sérii hned na začátku zápasu gólově otevřel.

Oba týmy se v Hradci znovu utkají už zítra. „Musíme se víc prosazovat v přesilovkách,“ myslí si Látal o cestě za úspěchem. „První zápas se nám sice povedl, ale nedělal bych z toho závěry, Litvínov je hodně nepříjemný,“ bude držet svůj tým nohama na zemi Růžička.