Navrátilec Radil: Překvapilo mě, že to nebylo tak úplně strašné

Riga Poprvé od úvodního zápasu s Ruskem (3:4) se dostal na závěr základní skupiny na mistrovství světa v Rize zpět do sestavy českých hokejistů útočník Lukáš Radil a hned pomohl k výhře nad Slovenskem 7:3 gólem. V roli náhradníka na tribuně strávil třicetiletý účastník světového šampionátu v Paříži v roce 2017 a olympijských her v Pchjongčchangu pět zápasů a do hry se dostal znovu až po 11 dnech.

„Jako první oproti těm ostatním dnům bylo zvláštní, že jsem se zpotil. Já jsem se cítil docela dobře. Čekal jsem, že to bude o dost horší,“ řekl Radil na on-line tiskové konferenci po zápase, který by jeho 74. v národním týmu a polepšil si na 18 branek.



„Jak kluci dali hned první střídání gól, zdálo se mi, že jsme diktovali tempo zápasu. Hráli jsme hodně s pukem, což mi to hrozně usnadnilo, než když hrajeme s týmem, proti kterému musíte furt někde nahánět puk. Překvapilo mě to, že to nebylo tak úplně strašné,“ líčil střelec Spartaku Moskva.



Přiznal, že role náhradníka na turnaji, který se odehrává navíc v ‚bublině‘ mezi hotelem a halou, není vůbec snadná. „Já jsem tady byl už na takovém pobytovém zájezdu. A také poznávacím, který byl pomocí jednoho okénka mířeného na Rigu. Úplně jsem si to neužíval a zaměřil jsme se na jiné činnosti. Ale bylo to hodně dlouhé,“ podotkl Radil.

„V tomhle je to mistrovství světa úplně jiné než ta ostatní. Jste zavření v bublině a jediné, kam se dostanete, je buď zimák nebo taková malá ohrádka před hotelem. Zhruba takhle to probíhalo. Tak to je, to už bylo a uvidíme, jak bude,“ podotkl.

Trenéři dali dosavadním náhradníkům proti Slovensku příležitost místo odpočívajících hráčů a asistent trenéra Jaroslav Špaček prohlásil, že mají možnost si říci o zařazení do sestavy pro čtvrtfinále. Radil se neodvážil tipovat, nakolik je sestava už z předešlých zápasů daná. „Vůbec si netroufám odhadovat, protože nejsem v odhadech dobrý,“ prohlásil.

S obhájci titulu Finy očekává ve čtvrtečním čtvrtfinále tuhou bitvu. „Hodně bruslí, bude to nahoru dolů. Bude to těžký zápas, je to čtvrtfinále a je jedno, s kým se hraje. Musí se vyhrát, aby se dosáhlo na úspěch,“ dodal Radil.