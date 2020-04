Těžké poslední měsíce před odchodem z funkce, Fasel věří v co nejrychlejší zlepšení situace

Praha S funkcí prezidenta IIHF se měl symbolicky rozloučit po světovém šampionátu v rodném Švýcarsku. René Fasel oznámil své rozhodnutí se značným předstihem, určitě si ale nepředstavoval, že jedna z kapitol jeho života skončí takto nešťastným a nečekaným způsobem. „Není to jednoduché, ale v rámci vyššího dobra teď musí jít hokej i ostatní sporty stranou,“ prohlásil v rozhovoru pro uznávaný zámořský web The Hockey News.

Mezinárodní hokejovou federaci vedl dlouhých šestadvacet let a za tu dobu dosáhl na spoustu profesních úspěchů. Stal se prvním představitelem ledního hokeje, který byl zvolen do Mezinárodního olympijského výboru, a v roce 1998 se postaral o premiérový start hráčů z NHL na akci pod pěti kruhy.



Coby jeden z nejvyšších představitelů v hokejovém prostředí musel René Fasel řešit také celou řadu složitých záležitostí, ovšem sám si velice dobře uvědomuje, že stopka, kterou hokeji vystavila pandemie koronaviru, nemá obdoby: „Stejně jako všichni ostatní doufáme, že se vše co nejdříve vrátí do normálních kolejí. Poté, co bylo zrušeno mistrovství světa, mezinárodnímu hokeji v podstatě skončila sezona. Většina členů IIHF se proto momentálně věnuje přípravám na ročník 2020/21.“

Za jak dlouho a za jakých podmínek se budou moct hokejisté vrátit ke své práci, zatím nikdo neví. Naopak je jisté, že současná situace přinese celému světu rozsáhlé ekonomické problémy, kterým se nevyhne ani sportovní prostředí. „Těžko říct, o jak velký zásah se bude jednat. Určitě je nepříjemné, že to začalo v době, kdy se ve všech zemích rozjížděly vyřazovací boje. Z hlediska financí je totiž play-off pro jednotlivé týmy i celé soutěže velice důležitou částí sezony. Čím déle bude aktuální situace trvat, tím více budou ovlivněny příjmy týmů od sponzorů. Pak se může hokej ocitnout v opravdu obrovských problémech,“ uvědomuje si sedmdesátiletý Švýcar.

Boj s NHL nevzdává

Ačkoliv už v té době nebude stát v čele IIHF, má René Fasel velký zájem o návrat hokejistů z NHL na olympijské hry v roce 2022. Před dvěma lety se po ledě v Pchjongčchangu proháněli jen hráči z evropských soutěží. Šance, že se turnaje v Pekingu zúčastní i největší hvězdy ze zámoří, není nikterak velká, ale stále existuje. Pandemie viru Covid-19, která do světa dorazila právě z Číny, určitě zamíchá kartami. Jen těžko si ale lze představit, že by IIHF z tohoto sporu měla za současné situace vytěžit něco dobrého.

„Členy lékařského výboru IIHF jsou lidé, kteří mají s hráči z NHL bohaté zkušenosti. Třeba náš vedoucí lékař Mark Aubry zároveň pracuje v organizaci Ottawa Senators. Chystáme se k úpravě a vytvoření nových preventivních opatření, která budou muset na našich akcích všichni dodržovat. Neustále komunikujeme s WHO (Světová zdravotnická organizace) a jsme připraveni kdykoliv a jakkoliv reagovat, aby bylo o hráče co nejlépe postaráno. Jejich zdraví a bezpečí je pro nás prioritou,“ uvedl Fasel.

Nový šéf KHL?

Ohledně jeho budoucnosti se zatím vedou pouze spekulace. Podle ruských médií by se měl rodák ze švýcarského Fribourgu ujmout volného místa prezidenta KHL: „Nechtěl bych se k tomu vyjadřovat předčasně, jedná se jen o dohady. Určitě bych rád zůstal součástí hokejové rodiny a pokračoval v rozvoji našeho sportu. Zatím se maximálně soustředím na své současné zaměstnání.“

O Faselově nástupci v čele Mezinárodní hokejové federace se rozhodne v září na generálním kongresu v Petrohradě. Mezi pěticí kandidátů figuruje i český zástupce v Radě IIHF a bývalý brankář pražské Sparty Petr Bříza.