„Doufám, že dostaneš rakovinu“. Po prohře se do ní pustili zhrzení sázkaři, Vondroušová reagovala s nadhledem

Dubaj Markéta Vondroušová měla cestu do čtvrtfinále turnaje v Dubaji takřka prošlapanou, s Američankou Bradyovou vedla 6:4 a 4:1. Pak se ale ozvaly problémy s nohou a česká tenistka kvůli zdravotní indispozici zápas ztratila. Do akce se pustili zhrzení sázkaři, kteří aktuálně sedmnáctou hráčku žebříčku WTA zasypali velmi ostrými výrazy. „A je to tu zase. Chybělo mi to,“ zareagovala na výhružky Vondroušová s nadhledem.

Ve světovém tenisu, zvláště ženském to není v posledních letech nic neobvyklého. Po brzkých vyřazeních favoritek mohou tenistky očekávat na sociálních sítích spršku nadávek. Na podobnou odezvu byla zvyklá už z minulého ročníku, když byla po finále French Open na turnajích považována za jednu z nejlepších. Poté ale přišla půlroční odmlka kvůli operaci zápěstí a dvacetiletá česká naděje se snaží znovu dostat do staré formy, zdravotní problémy řeší Vondroušová bohužel často. Rok 2017 ukončila předčasně kvůli bolavým zádům, o rok později nedohrála sezonu, aby doléčila natržené tříslo. 8. ČERVNA: NA STARTU KARIÉRY VE FINÁLE ROLAND GARROS. V pouhých 19 letech se Markéta Vondroušová probojovala do boje o titul na antukovém grandslamu v Paříži. Její senzační tažení zastavila až Australanka Ashleigh Bartyová, která zvítězila 6:1 a 6:3. Vondroušová sice už v osmifinále turnaje v Dubaji nad Jennifer Bradyovou vedla 1:0 na sety a 4:1, ale s Američankou i kvůli problémům s nohou prohrála 6:4, 4:6 a 1:6.

„Vykašli se na tenis, prosím tě. To, jak si to dneska zkazila, to jen tak někdo nedokáže,“ napsal na její instagramový účet jeden ze zhrzených sázkařů. Veselý o triumfu v Puné i plánech do budoucna: Vytěsnil jsem důvody, proč to nešlo. Teď chci do top padesátky Anglicky hovořící tipeři byli ve svých výhrůžkách ještě ostřejší. „Jdi do p… Markéto, mafie ovládá ženský tenis. Jasně prodaný zápas, ostuda,“ napsal na její instagramový účet polský uživatel kamil_chmielarz. „6:4 a 4:1? Co jsi dělala? Podvádíš? Markéto, doufám, že zemřeš,“ neváhal zveřejnit další. „Snad dostaneš rakovinu, přišel jsem kvůli tobě o peníze,“ zněl například jeden z nejhorších vzkazů. České tenistky ve skupině Fed Cupu čekají Němky a Švýcarky, hrát se bude v Budapešti Současná hráčka číslo sedmnáct na žebříčku WTA si ale z ostrých slov hlavu nedělala. „A je to tu zase. Chybělo mi to,“ napsala na své sociální sítě s nadhledem. Vondroušová není jedinou českou tenistkou, která podobné zprávy obrátila proti naštvaným sázkařům a s nadhledem je poslala kamsi. Podobnými výhružkami se na Twitteru v minulosti „chlubil“ Tomáš Berdych či Barbora Strýcová. Turnaj v Dubaji je aktuálně bez české účasti. Karolína Plíšková skončila na místním turnaji potřetí za sebou ve čtvrtfinále. Druhá nasazená tenistka prohrála s Kazaškou Jelenou Rybakinovou 6:7 a 3:6 za hodinu a 41 minut.