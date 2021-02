Froome chce nadále vítězit, k úspěchům ho inspiruje hvězda amerického fotbalu Brady

Londýn Hvězdný britský cyklista Chris Froome nadále sní o dalších triumfech na nejslavnějším etapovém závodě světa Tour de France. Pětatřicetiletý jezdec stáje Israel Start-up Nation přitom poukázal na čím dál větší počet zástupců různých sportů, kteří jsou úspěšní i přes vyšší věk. Froomea inspiruje zejména sportovní dlouhověkost hvězdy amerického fotbalu Toma Bradyho

Čtyřnásobný vítěz Tour Froome chce jakékoliv myšlenky ohledně věku vytěsnit z hlavy a věří, že může závodit přinejmenším do čtyřiceti. Žene ho vpřed dlouhodobá touha dosáhnout přinejmenším na pátý titul ze „Staré dámy“, jímž by vyrovnal rekordmany Jacquese Anquetila, Eddyho Merckxe, Bernarda Hinaulta a Miguela Induraina. Ale jak již dříve uvedl, v ideálním případě by se rád rozloučil s kariérou jako nový rekordman.

„Bude to obrovská výzva, ale se čtyřmi tituly jsem se k rekordu dostal tak blízko... Není nic, co by mě drželo zpátky, dám do toho ze sebe úplně to nejlepší. Má mysl se nade vše kolem povznesla a je připravená, takže jen věřím, že tělo ji bude následovat,“ řekl listu Guardian Froome, jenž vyhrál Tour v roce 2013 a pak v letech 2015 až 2017. Na kontě má celkem sedm triumfů na závodech Grand Tours.

Naposledy se ale Froome představil na Tour v roce 2018, kdy dojel třetí. Krátce před dalším ročníkem se vážně zranil a loni nebyl nominován do sestavy svého bývalého týmu Ineos Grenadiers. Stalo se tak poté, co již vyšlo ve známost, že ve stáji, kde působil od roku 2010, nebude po vypršení smlouvy pokračovat a místo toho bude hájit barvy izraelského týmu. Rozlučku s Ineosem na závodech Grand Tours pro něho představovala až Vuelta, kde obsadil až 98. místo.



Přesto všechno doufá, že na nejvyšší úrovni může závodit ještě přinejmenším dalších pět let. Vedle jiných ho inspiroval Brady. Třiačtyřicetiletý quarterback dosáhl nedávno na sedmý triumf v Super Bowlu. „Těch příkladů ve světě profesionálního sportu vidíme pořád víc a víc. Naposledy Tom Brady, jehož příběh je prostě neskutečný,“ ocenil Froome.

Ačkoliv cítil ještě dlouho následky těžkého pádu ze závodu Critérium du Dauphiné v roce 2019, cítí se již zcela zotaven. „Absolutně nic mě nebolí,“ ujistil Froome. „Cítím určité nepohodlí, když spím na své pravé straně, trochu mě pálí místo, kde do mého těla dávali výztuhu, ale na kole mě nic z toho absolutně neomezuje,“ dodal Froome.