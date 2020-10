Známý boxer Pála vystoupil jako řečník na Staromáku. Pak seskočil z pódia, aby se postavil chuligánům

PRAHA Byl jedním z těch, kteří dostali slovo při nedělní odpolední demonstraci proti vládním omezením způsobeným šířením koronaviru. A dle Ondřeje Pály (36), bývalého špičkového českého boxera, šlo vše po celou dobu dle plánu. „V sobotu jsem se sešel s organizátory i představiteli chuligánů Sparty a Baníku. Řekli jsme si, co a jak. A ono to fungovalo. Ten závěr nechápu a mrzí mě. Degradovalo to celou snahu všech, kteří se na organizaci podíleli,“ řekl Pála v rozhovoru a Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Jaký máte pocit z demonstrace a ze svého vystoupení?

Byl jsem z organizace naprosto spokojený, všichni si to pochvalovali, všichni ze spolku HON byli nadšeni, byli rádi, že tam nikdo z řečníků nepodněcoval násilí, nevyvolával konflikty, řekli jsme věci jasně, nikdo nepopíral covid, nikdo nechtěl nic bojkotovat, chtěli jsme, aby se někdo tam nahoře zamyslel. Co se stalo poté, mě strašně mrzí. Ze své pozice jsem udělal všechno pro to, abych tomu zabránil, když jsem viděl, jak běží vlna chuligánů, skočil jsem před ně, skočil jsem před policisty a snažil jsem se je zastavit. Ale bohužel pak už to šlo mimo mě.

Lidovky.cz: Kolega tuto situaci viděl. Věřil jste to, že se vám povede střetu v ten moment ještě zabránit?

Samozřejmě, že jsem tomu věřil. Ale davové šílenství je hrozné, já jsem emotivně dával poté, co jsem odešel, video na sítě, a stojím si za ním. Každý, kdo tam hodil nějakou věc, nadával, každý, kdo se dopustil násilí, je za mě nebetyčný idiot. Tečka.

Lidovky.cz: Zajímavý kontrast s ohledem na vaši výzvu na závěr proslovu, aby fotbaloví fanoušci ukázali, že nejsou těmi, za které je společnost má…

Je to tak. Ještě včera večer jsem měl schůzku s představiteli HON, šéfem chuligánů Sparty i Baníku, řekli jsme si všechna bezpečnostní opatření, řekli jsme, kdo jak bude působit na lidi, a myslím, že to i celkem fungovalo. Když během nějakého projevu lidé začali skandovat a já je poprosil, aby se ztišili, udělali to. Fungovalo to. Ale pak se prostě něco stalo, je na uváženou co, a prostě se to začalo rozpouštět a zvrhlo se to. Mohu si o tom myslet, co chci, ale násilí je špatně.

Lidovky.cz: Magistrát nařídil po určité době rozpuštění akce, protože nebyl dodržen povolený maximální počet lidí na akci, o tom mluvíte?

Ano, to pan Hamáček (ministr vnitra) vydal tyto rozkazy, načež jsme si s organizátory řekli, dobře, rozpustíme to, hlavně v klidu, v žádném případě se to ale neuklidnilo. Strašně mě to mrzí.

Lidovky.cz: Jak říkáte, člověk si o tom rozpuštění může myslet, co chce, ale když pak vidí, co vše policie u některých účastníků zabavila za věci, tak je to špatně.

Přesně, souhlasím, že podobné věci na takové akce nepatří. Každý jednotlivec, který tam něco takového přinesl, je idiot a já takovým člověkem pohrdám. Myšlenka, která se podařila všem přednést, přišla tímto vniveč. Všichni tihle lidé nabili panu Babišovi, Prymulovi, protože ti to shodí jako demonstraci extrémistů. Zmrvili to.

Lidovky.cz: Říkal jste, že jste se byl podívat v nemocnicích, na jednom z odběrných míst na Václaváku. Prošel jste i ta místa, která by měla být nejvíce přetížená?

Byl jsem tam, kam tě pustí. Na JIP tě samozřejmě nepustí, ale když jsem v nich byl, procházel jsem tam, tak žádná nemocnice nekolabuje, je to jen mediální kec. Nic takového není. Jistě, někdo může oponovat tím, že jen ty JIP a podobně, ale já tomu nevěřím. Maximálně pro to, že poslali kvůli zavřeným školám domů stovky sestřiček. Polní nemocnice? Je to absolutní strašení lidí, není to potřeba, vyjádřil se k tomu i Tomáš Šebek z Doktorů bez hranic, je to jen marketingový tah.

Lidovky.cz: Tak já zažil v týdnu objednávku na pravidelné CT hlavy a ve velkých, fakultních nemocnicích mi řekli, že nemají kapacity, že mám zkusit nějakou soukromou.

Jak říkám, je to možné. Ale je třeba vidět, čím je to způsobené. Když pošleš přes sto sestřiček domů k dětem, které nemohou chodit do školy. Neříkám, že žádný vir není, obezřetnost a opatrnost je na místě, ale ne plošné zákazy a omezení. A využívá toho viru.

Lidovky.cz: Mimochodem, na té schůzce se šéfy fanoušků proběhlo vše v klidu?

Ano, chtěl jsem od nich záruky, že bude klid. Oni s tím souhlasili, ale zároveň řekli, že za jedince samozřejmě ručit nemohou, což chápu. A pak se stane toto. Přišlo mi to až moc řízené. Když celá demonstrace proběhne v klidu, něco tam říkám, oni začnou skandovat, já je poprosím, aby se zklidnili, udělají to a přesně ve chvíli, kdy demonstrace skončí, tak se něco pokazí, přijde mi to minimálně zvláštní. Jestli fakt začali něco vyvádět přesně při ukončení akce, tak dobře, jsou to pitomci a není o čem. Nedokážu na někoho ukázat, ale přijde mi to zvláštní.