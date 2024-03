Perušič se Schweinerem vstoupí do olympijské sezony na písku v Dauhá

„K tomu, abychom se udrželi mezi nejvýše nasazenými týmy, máme po mistrovství světa a dvou vyhraných elitních turnajích dobře nakročeno. Na druhou stranu, konkurence je opravdu veliká a kdybychom těch pět zbývajících turnajů neodehráli dobře, hrozí, že z té top pětky vypadneme, což by nás potom směrem k olympijskému turnaji mohlo mrzet,“ řekl Perušič.

Aktuálně třetí tým světového žebříčku má za sebou krátké volno i tradiční předsezonní přípravu na Tenerife, kterou si zpestřil účastí na silně obsazeném turnaji série King of the Court. „Času na odpočinek nebylo příliš. Příprava na naše poměry proběhla až nestandardně hladce v tom smyslu, že minulé roky nás vždycky trápila nějaká zranění nebo jiné zdravotní potíže. To se nám letos relativně vyhnulo,“ uvedl Perušič.

Kromě Dauhá a Ostravy mají svěřenci italského trenéra Andrey Tomatise naplánované ještě turnaje v Tepicu, Brasílii a Espinhu. Kvůli udržení herního rytmu hodlají před olympiádou startovat také na Elite v Gstaadu, naopak Vídeň krátce před hrami nejspíš vynechají.

Ondřej Perušič (vlevo) a David Schweiner ve finále mistrovství světa

„Určitě se inspirujeme přípravou na loňské mistrovství světa, pokusíme se z ní vytáhnout to pro nás užitečné. Já jsem byl před Mexikem zraněný, takže jsem možná do té části sezony šel trochu odpočatější. I na tohle se hned po turnaji v Ostravě, kterým skončí olympijská kvalifikace, budeme muset zaměřit a naplánovat ty další dva měsíce tak, abychom do Paříže dorazili v co nejlepší formě,“ řekl Perušič.

„Chceme se letos víc zaměřit na prevenci zranění a plánování odpočinku, protože jsme zatím neměli ani jednu sezonu bez zdravotních problémů. Přitom víme, že když jsme zdraví, můžeme porazit nejlepší světové týmy,“ uvedl Schweiner.

Už teď se oba beachvolejbalisté snaží připravit na větší tlak i očekávání veřejnosti a médií. „Myslím si, že během sezony to nebude tak velké. Před olympiádou a během her to asi bude něco, co jsme doposud nezažili. Je potřeba s tímhle vědomím do Paříže jet, abychom potom nebyli zaskočení během turnaje,“ poznamenal Perušič.

O jejich účasti na mistrovství Evropy, které bude v Nizozemsku hned po olympiádě, se rozhodne podle výsledku v Paříži. „Případný olympijský úspěch by hodně promluvil do našich srpnových plánů. Zbytek sezony v čele s prosincovým finále v Dauhá se bude odvíjet spíš od zdravotního stavu, dohody s trenéry a výsledků, které se nám podaří uhrát v první polovině,“ prohlásil Perušič, jenž kvůli zranění vynechal loňské ME ve Vídni.

„Úspěšná sezona podle mne znamená být o něco lepší než v té předchozí. Může se to týkat fyzické připravenosti, herního stylu nebo regenerace. Pokud tomu dáme vše, můžeme mít podobné nebo i lepší výsledky než v loňské životní sezoně,“ řekl Schweiner.