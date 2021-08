Evakuují z Afghánistánu i teroristy? Britové v letadlech do Evropy odhalili podezřelé jedince

Čtyři lidi z takzvaného „no-fly“ listu zadrželi Britové už na letišti v Kábulu. Dvěma dalším se podařilo úspěšně proniknout na palubu letadel. Jednoho z nich dopadli ve Frankfurtu, jeho rodině ale dovolili pokračovat do Británie.

Poslední se dostal do Birminghamu. Podle mluvčího ministerstva vnitra bezpečnostní služby došly k závěru, že se nejedná „o podezřelého jedince“ a propustily ho.

Ministr pro imigraci Kevin Foster připustil, že Británie zaznamenala za poslední týden v souvislosti se situací v Afghánistánu více lidí na „no-fly listu“, tedy těch považovaných za bezpečnostní riziko, než „bychom normálně očekávali v průběhu roku běžných letů a cestování“.



Pokud by se některý z evakuovaných ukázal být bezpečnostní hrozbou a nevítaným jedincem, podle stanice Sky News by britská vláda nebyla schopná vrátit jej do Afghánistánu kvůli dočasnému pozastavení letů mezi oběma zeměmi.

Vláda tvrdí, že identifikace jedinců ukazuje, že seznam a související bezpečnostní opatření fungují. Zdůraznila, že lidé mohou být na seznam přidáni z řady důvodů a nemusí to nutně znamenat, že jsou teroristickou hrozbou.

Britští činitelé na letišti v Kábulu se podle listu The Independent setkali s řadou pokusů dostat se na palubu evakuačních letadel za použití zfalšovaných pasů a cestovních dokumentů. Britští vojáci důkladně pověřují všechny žadatele kvůli hrozbě útoku Islámského státu, který v reakci na vítězství v Tálibánu slíbil novou fázi džihádu. Teroristického útoku se obávají i USA.

Možné hrozby eviduje i Francie a Německo

I ostatní země řeší, zda se mezi afghánskými uprchlíky nenachází i lidé, kteří mohou představovat ohrožení země. Německý list Welt am Sonntag s odvoláním na vysoce postavené představitele napsal, že díky chaosu na kábulském letišti se podařilo do Německa dostat dříve deportovanému zločinci.



Spolkové ministerstvo obrany přiznalo, že nemá kapacity na porovnání údajů otisků prstů evakuovaných lidí z Kábulu s údaji v mezinárodních databázích. „Srovnání s mezinárodními databázemi a stejně tak odebírání a porovnání otisků prstů není vzhledem k místní situaci možné,“ sdělilo.



Francouzské bezpečnostní složky uvedly, že sledují pět Afghánců, které Francie evakuovala v rámci repatriačních a záchranných letů z Kábulu. Jsou podezřelí z vazeb na radikální islamistické hnutí Tálibán, píše list Le Figaro.

Jeden z Afghánců přiznává, že patří k Tálibánu a že v hlavním městě Kábulu se zbraní v ruce velel jedné z barikád ve městě. Zároveň ale „výrazně pomáhal při evakuaci francouzské ambasády“ v Kábulu, sdělil agentuře AFP ministr vnitra Gérald Darmanin.

„Vzhledem k extrémní složitosti vyšetřování bezpečnosti lidí vybraných k repatriaci, svolily (francouzské úřady) vzít na palubu tohoto člověka a jeho rodinu,“ uvedl Darmanin. Podle AFP jde o člověka, který se jmenuje Nangialay S. a je z afghánské provincie Lógar.

Pohyb pěti mužů sleduje v rámci speciálního opatření francouzská policie. Muži mají povinnost zdržovat se jen v předepsané oblasti a zůstat v karanténě. Jeden z nich tuto podmínku porušil a byl v centru Paříže v pondělí večer zadržen, píše BFM TV. Za to mu hrozí až tři roky vězení a pokuta 45 000 eur (1,1 milionu Kč).