Mírový plán USA navrhuje vytvoření nezávislé Palestiny po boku Izraele

Americký prezident Donald Trump ve svém mírovém plánu pro Blízký východ podle nejmenovaných amerických činitelů navrhuje dvoustátní řešení, tedy vytvoření nezávislé Palestiny po boku Izraele. Hlavním městem palestinského státu by podle tohoto plánu měl být východní Jeruzalém. Informovala o tom agentura Reuters.

Agentura AP zároveň s odvoláním na činitele uvedla, že velké židovské osady na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu by podle plánu měly zůstat pod kontrolou Izraele. Vytvoření nezávislé Palestiny by zároveň mělo být podmíněno bezpečnostními opatřeními, jejichž cílem by bylo chránit Izraelce.

Izrael by naopak měl podle plánu na čtyři roky zmrazit budování osad. Vzniknout by také mělo spojení mezi Západním břehem Jordánu a Pásmem Gazy, a to prostřednictvím silnic, mostů a tunelů, uvedl podle Reuters vysoce postavený představitel americké vlády.