Američtí diplomaté postižení na Kubě záhadnou chorobou mají neurologům neznámé změny na mozku

New York Zkoumání zdravotního stavu amerických diplomatů postižených na Kubě záhadnou chorobou přineslo překvapivé zjištění o závažných strukturálních změnách jejich mozku. Výsledek zkoumání v úterý otiskl časopis Journal of the American Medical Association. Kauza údajných akustických útoků se v médiích objevila v roce 2017.

Někteří američtí a kanadští diplomaté či jejich příbuzní si stěžovali na zdravotní problémy po krátkém pobytu v Havaně. Více než 20 lidí si po pobytu v domech diplomatů a dvou hotelech stěžovalo na poškození sluchu, bolesti hlavy, závratě či poruchy spánku. Mnozí tvrdili, že slyšeli vysoké šumivé zvuky.

Kvůli záhadným útokům chtějí USA odvolat většinu kubánských diplomatů Příčina potíží je dodnes nejasná, objevily se domněnky, že zvuky mohly být vedlejším produktem špatně sestaveného odposlouchávacího zařízení. Americká média začala spekulovat o akustických útocích kubánských tajných služeb nebo o otravě jedem či biologickou zbraní. Počátkem letošního roku přišli dokonce vědci z univerzit v Kalifornii a britském Lincolnu s vysvětlením, že akustické útoky na občany USA způsobili cvrčci. „Je to opravdu divné, je to lékařská záhada,“ komentoval výsledky podrobného zkoumání mozku postižených Američanů vědec Randel Swanson. U řady z nich byl zjištěn úbytek takzvané bílé hmoty, tkáně míchy a mozku, která je umístěna pod mozkovou kůrou. Žádné podobné postižení mozku prý neurologové nikdy neviděli. Američané se rozhodli vyhostit 15 kubánských diplomatů. Krok souvisí s útoky na Kubě Někteří experti podle agentury AP tvrdí, že nic nedokazuje souvislosti nálezu s pobytem postižených na Kubě. Havanská vláda navíc jakýkoli podíl na zhoršení zdravotního stavu diplomatů popírá. Lékaři kromě toho nemohou srovnat nynější výsledky testů s dřívějším stavem, protože zkoumané osoby podobnou proceduru v minulosti nepodstoupily. Experti nevylučují, že skutečnou příčinu potíží se nikdy nepodaří objasnit. Mnozí postižení se navíc zotavili. „Jak jde čas, bude stále těžší určit, co se doopravdy stalo,“ prohlásil Swanson.