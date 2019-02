Arabsko-kurdská koalice zahájila poslední bitvu proti zbytku Islámského státu

Damašek Arabsko-kurdská koalice bojující v Sýrii ohlásila začátek závěrečné ofenzivy proti zbylým bojovníkům teroristické organizace Islámský stát (IS). Evakuovat se před ní stačilo 20 000 civilistů, oznámila agentura Reuters. Podle dosavadních zpráv jsou poslední oddíly IS ve východní Sýrii poblíž irácké hranice.

S pomocí mezinárodní koalice proti IS v Sýrii bojuje uskupení arabských a kurdských jednotek SDF. „Bitva začne dnes večer a jejím cílem bude porazit zbytky této teroristické organizace,“ sdělil Mustafa Bálí z mediální služby SDF. Později na twitteru napsal, že boj začal a že oblast bude „brzy vyčištěna“.



Sdělil také, že v minulých deseti dnech si bojovníci SDF v boji počínali „trpělivě“, protože se z obklíčené enklávy evakuovali civilisté. Enklávu tvoří podle něj dvě vesnice na irácké hranici.

Exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR), kterou citovala AP, oznámila, že bojovníci IS v sobotu zaútočili na své protivníky podporované Spojenými státy poblíž ropného pole na východě Sýrie. Mezinárodní koalice, které velí USA, reagovala nálety. IS v sobotu ráno podle SOHR do tohoto útoku poslala 12 svých lidí, kteří dokázali bojovat několik hodin, dokud všichni nepadli. Někteří z nich útočili s pomocí motorek naložených výbušninami.

Podle Reuters má IS v Sýrii v rukou kromě dvou vesnic východně od Eufratu také část území v té části Sýrie, kterou kontrolují spojenci Damašku - Rusko a Írán. Toto území je západně od Eufratu.

Trump tvrdí, že Islámský stát už byl poražen. Některé státy s ním nesouhlasí

Americký prezident Donald Trump v prosinci oznámil, že chce ze Sýrie stáhnout všech 2000 amerických vojáků, protože IS už byl poražen. Armáda ani některé státy si to nemyslí. Ve středu Trump prohlásil, že do příštího týdne IS bude poražen na celém území, které od roku 2014 v Iráku a Sýrii ovládl.

SDF proti posledním oddílům IS v Sýrii bojuje od loňského září. Na obou stranách si tento boj vyžádal stovky obětí - podle SOHR přišel IS o téměř 1300 lidí a SDF o 678 svých bojovníků. O život přišlo také 401 civilistů včetně 144 dětí. V Iráku byl IS poražen roku 2017.

The Wall Street Journal v pátek napsal, že americká armáda se chce ze Sýrie své lidi stáhnout do konce dubna. Podle amerického představitele citovaného Reuters Američané odejdou ze základny Tanf, která je u hranic Sýrie, Iráku a Jordánska.