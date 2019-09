Bílý dům odtajnil dokumenty. Trump podle nich žádal prezidenta Ukrajiny, aby mu dodal ‚kompro‘ na Bidena

NEW YORK/PRAHA Americký prezident Donald Trump opakovaně vyzýval nového ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby spolupracoval s jeho poradcem Rudim Giulianim a americkým ministrem spravedlnosti Williamem Barrem na vyšetřování jeho demokratického politického rivala Joea Bidena. Vyplývá to z hrubého přepisu červencového telefonátu obou prezidentů, který ve středu zveřejnil Bílý dům.

„Chtěl bych vás požádat o službu, protože naše země si prošla mnohým a Ukrajina o tom ví hodně. Chtěl bych, abyste zjistili, co se stalo s tou situací na Ukrajině, které říkají Crowdstrike. Myslím tím jednoho z vašich bohatých lidí,“ požádal prezident Trump v červencovém rozhovoru nově zvoleného prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského. Žádal jej hned o dvě věci.

„Chtěl bych, aby vám, nebo vašim lidem, zavolal ministr spravedlnosti (USA William Barr - pozn. red.), abyste se na to podívali. Mnoho lidí říká, že to (vyšetřování spolupráce prezidenta Trumpa s Ruskem - pozn.red.) začalo na Ukrajině.“ Prezident USA tak prakticky požádal svůj ukrajinský protějšek, aby vyšetřil, kdo přišel s informacemi o této spolupráci. Pro současné události kolem impeachmentu, tedy odvolání z funkce Donalda Trumpa, je však důležitější další část přepsaného rozhovoru.

Bidenova rodina

Prezident USA v ní totiž požádal Zelenského, aby se podíval na skutečnosti okolo odvolání ukrajinského prokurátora. A to na základě nátlaku USA a dalších evropských států. Zmíněný prokurátor Viktor Šokin byl totiž mnohokrát obviněn z korupce.

Proč by se takovouto věcí měl prezident USA zabývat? Šokin totiž krátce před odvoláním zahájil vyšetřování společnosti, v jejíž dozorčí radě seděl Hunter Biden. Syn viceprezidenta USA Joea Bidena.

A byl to právě Joe Biden, kdo si vymohl odvolání generálního prokurátora Ukrajiny Viktora Šokina ultimátem, že jinak země nedostane od USA garance na miliardovou půjčku. „Za šest hodin odjíždím. A jestli prokurátor nebude odvolán, nebudou peníze,“ pohrozil podle svědků v únoru 2016, Šokin byl následně z funkce opravdu odstraněn. A po okolnostech a případném nezákonném jednání svého soka Trump toužil.



V rozhovoru se Zelenským ji dlouho rozebíral a žádal, aby se ukrajinský prezident spojil s jeho poradcem a bývalým právníkem Rudym Giulianim.

„Pan Giuliani je velice respektovaný muž. Býval starostou New Yorku, byl to skvělý starosta, a já bych chtěl, aby vám zavolal společně s ministrem spravedlnosti (Willamem Barrem - pozn. red.). Rudy více méně ví, o co jde. Je to velice schopný muž,“ pokračoval Trump.

Můžete se na to podívat?

„Hodně se mluví o synovi Bidena, že právě Biden zastavil vyšetřování a hodně lidí o tom chce vědět. Takže cokoliv, co s tím můžete ve spolupráci s ministrem spravedlnosti udělat, bude skvělé. Biden se dost chlubil ‚že zastavil vyšetřování‘, tak jestli se na to můžete podívat... Mně to zní strašně.“



Prakticky tak Trump žádal cizí mocnost o vytáhnutí špíny na protikandidáta, což je v americkém právním systému považováno za zneužití pravomoci. A může to být označeno i za snahu manipulovat s volbami za pomoci cizí mocnosti.

Celý dokument je klíčovým důvodem pro úterní rozhodnutí demokratické šéfky Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové, která zahájila proces přípravy ústavní žaloby, neboli impeachmentu, vůči prezidentu Trumpovi.

Americký prezident Donald Trump se tímto stal čtvrtým prezidentem v historii USA, u něhož byl proces impeachmentu (tedy odstranění z funkce) zahájen. Před americkými zákonodárci se však nachází dlouhá cesta a výsledek je velice nejasný.

Trump už dříve potvrdil, že několik dní před telefonátem nařídil zmrazit 400 milionů dolarů na pomoc Ukrajině. Prezident však tvrdí, že neudělal nic špatného.