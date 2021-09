V Budapešti odhalili sochu vynálezce bitcoinu s anonymní tváří. Patří všem, říká její tvůrce

Bronzovou lesknoucí se bustu ve čtvrtek odhalili příznivci nejstarší kryptoměny v budapešťském obchodním parku Graphisoft nedaleko Dunaje. Poblíž již stojí socha zakladatele Apple Steva Jobse a také instalace světoznámého maďarského vynálezce Erno Rubika.

Její zhotovení a umístění financovaly, jak jinak než kryptoměnou, čtyři maďarské bitcoinové organizace: Mr. Coin, Crypto Academy, Blockchain Hungary Association a Blockchain Budapest. Za realizací uměleckého díla stojí maďarský podnikatel a bitcoinový novinář Andras Gyorfi.

„V březnu tohoto roku jsem se věnoval rešerším spojitostí mezi blockchainem (technologie bitcoinu) a digitálním uměním a napadlo mě, proč by v Budapešti nemohl mít sochu i Nakamoto,“ řekl Gyorfi těsně před jejím odhalením.

Aby umělecké dílo reflektovalo tajemnou identitu Japonce, sochaři Tamás Gilly a Reka Gergely zhotovili její tvář z leštěného bronzu jako zrcadlo.

„Základní koncept bitcoinu je, že náleží komukoli, lidem internetu, to znamená, že my všichni jsme Satoši,“ řekl Gilly již dříve agentuře AFP.„Každý, kdo se podívá do jeho obličeje, v tváři může vidět sám sebe,“ dodává autor díla.

Kryptoměna bitcoin vznikla v roce 2008 jako odpověď na globální finanční krizi. Bitcoin aspiruje na to, aby nahradil tradiční monetární systémy světa i finanční instituce, jako jsou centrální banky.

„Hlavním cílem bitcoinu jsou online platby mezi dvěma stranami bez zásahu jakékoli finanční instituce,“ píše v zakládající listině bitcoinu její vynálezce Nakamoto.

Prvních 50 bitcoinů bylo vydáno v lednu roku 2009, v současnosti je v „oběhu“ asi 18,8 milionů bitcoinů.

Středoamerický stát Salvador rozjel v září zavádění bitcoinu jako oficiálního platidla. Zdejší vláda nainstaluje asi 200 výměnných bankomatů a více než padesát poboček místních bank bude americké dolary za bitcoiny směňovat.

Cena nejznámější kryptoměny bitcoin na konci srpna překročila magickou hranici hranici 50 tisíc dolarů (zhruba 1,1 milionu Kč). Jeho kurs ovlivňují jak velcí či menší investoři, tak například i americký vizionář Elon Musk.