Bojoval za ženská práva, pak ho sekretářka obvinila z obtěžování. Zesnulý starosta Soulu rozděluje společnost

Soul/Praha Pak Won-sun byl jednou z nejvlivnějších osob v Jižní Korei a potenciální kandidát na prezidenta. Starosta Soulu, který byl známým bojovníkem za rovnost pohlaví a práva žen, minulý týden spáchal sebevraždu poté, co jeho sekretářka oznámila policii, že ji roky sexuálně obtěžoval. Ženě údajně posílal obscénní zprávy, tiskl se na její tělo a chtěl, aby jej objímala v jeho ložnici.

Na pondělním pohřbu starosty téměř desetimilionové metropole stály v dešti stovky lidí s uplakanými tvářemi. Někteří z nich se dokonce v moment, kdy vůz s jeho tělem vyjel ven z městské radnice, pokoušeli auto zastavit.

O pouhých několik hodin později vydala Won-sunova bývalá sekretářka tiskové prohlášení, ve kterém líčí, čím si v práci se starostou musela projít. „Cítila jsem se bezbranná a slabá před jeho obrovskou mocí,” píše žena, jejíž jméno a osobní informace nebyly zveřejněné. V prohlášení uvádí, že starostovy smrti lituje a přeje si, aby bylo jeho chování vyšetřeno.



Čtyřiašedesátiletý Won-sun před svou smrtí zanechal vzkaz, kde se nezmiňuje o obvinění z obtěžování, ale ve kterém se „všem omlouvá.” Policie politikovo tělo našla po sedmi hodinách pátrání v parku nedaleko jeho kanceláře.

Vyhrál první spor o sexuální obtěžování, pak ho z něj obvinili

Smrt progresivního politika, který Soul vedl devět let, šokovala korejskou společnost o to více, že starosta ve své funkci často zdůrazňoval rovnost pohlaví a snažil se ulice města učinit co nejbezpečnějšími pro ženy.

Původním povoláním byl Won-sun právník se specializací na lidská práva, který dokonce pracoval na vůbec prvním případu sexuálního obtěžování v Koreji v roce 1986. Zastupoval tehdy studentku Kwon In-suk, která byla sexuálně napadena příslušníky policie ve městě Pučchon a soud jednoho z policistů v přelomovém rozsudku skutečně shledal vinným.

Právnička Kim Jae-ryeon, zastupující bývalou sekretářku, médiím sdělila, že oběť za ní poprvé přišla 12. května. Obviňovala Won-suna z obtěžování v jeho kanceláři a v ložnici, která s ní sousedila. Starosta se měl tisknout na ženino tělo, zatímco si s ní dělal selfie, a žádat ji, ať za ním přijde do ložnice a objímá ho. V noci jí pak údajně posílal fotky ve svém spodním prádle a vulgární zprávy.

Jednou měl políbit modřinu na ženině koleni, přičemž jí říkal, že se jí rychleji zahojí. Inkriminující zprávy od starosty sekretářka ukázala policii a svým kolegům z radnice, sdělila právnička.

Podle advokátky se žena již dříve pokoušela na obtěžování upozornit autority ze strany radnice, ty ale její žádost ignorovaly. „Úředníci se snažili ochránit starostu. Tvrdili, že by nikdy nic takového neudělal nebo se to snažili zlehčovat jako malou chybu,” řekla Lee Mi-kyeong, vedoucí organizace proti sexuálnímu násilí Korea Sexual Violence Relief Center.

Sekretářka, kterou podpořilo mnoho aktivistek za ženská práva, nyní žádá řádné vyšetření a odůvodnění, proč radnice nereagovala na její stížnosti. Případ je ovšem uzavřený a žaloba není možná, jelikož jihokorejské právo neumožňuje soudní proces, pokud je podezřelý po smrti.

Na obtěžování doplatili i jiní korejští politici

Podle svých slov nyní sekretářka čelí očerňování na sociálních sítích, kde ji lidé obviňují ze starostovy sebevraždy a snaží se odhalit a zveřejnit její identitu. Starostovy smrti žena ve svém prohlášení lituje, ale mrzí ji, že zatímco Won-sunovi vystrojili slavnostní pohřeb, její svědectví lidé napadají a překrucují. „Chtěla jsem mu odpustit. Chtěla jsem, aby ho soudil řádný soud a aby se mi omluvil jako rovnému člověku,” píše.

Won-sun po sobě zanechal velmi rozporuplné dědictví. Zatímco jedni jeho smrt vnímají jako předčasný odchod jednoho z nejlepších expertů na lidská práva, který se zasloužil o rozvoj občanské společnosti, druzí jej obviňují z pokrytectví, píše deník The New York Times. Na 350 tisíc lidí dokonce podepsalo petici proti konání oficiálního pohřbu. Zástupci starostovy rodiny žádají veřejnost o respekt. „Pokud nepřestanou opakované pomluvy vůči zesnulému, budeme muset přistoupit k žalobě,” sdělila rodina.

Jižní Korea má podle žebříčku OECD nejvyšší počet sebevražd na světě. V posledních letech zemi zaplavila vlna obvinění z obtěžování a sexuálního násilí v souvislosti s hnutím #MeToo. Z nevhodného chování bylo obviněno několik prominentních osobností, včetně režisérů, profesorů nebo sportovních trenérů.

Minulý rok byl za znásilnění bývalé asistentky odsouzen ke třem rokům guvernér jedné z korejských provincií a neúspěšný kandidát na prezidenta Ahn He-jung. Letos pak ze své funkce odstoupil starosta Pusanu, druhého největšího jihokorejského města Oh Keo-don, který sexuálně obtěžoval svou kolegyni.