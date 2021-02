Britská varianta covidu nebezpečně mutuje. Odborníci varují před rychlejším šířením a obcházením protilátek

Londýn/Praha Angličtí vládní experti varují před novou mutací britské varianty koronaviru. Mohla by unikat některým vakcínám, napadat lidi s vytvořenou imunitou a zároveň se šířit násobně rychleji. Statistiky uvádějí první desítky případů, žádné zatím nejsou mimo ostrovy Spojeného království.

Ve Velké Británii objevili novou mutaci (E484K) britské varianty viru (B117). Úřady ji potvrdily u 21 případů napříč zemí, 14 z nich pochází z Bristolu. Vládní imunolog Ravi Gupta ve středu varoval, že nové mutaci by se měla věnovat stejná pozornost jako brazilské a jihoafrické variantě, informuje britský list Guardian.

U všech tří mutací došlo totiž ke změně v tzv. spike proteinu, to by mohlo podle odborníků zhatit účinnost protilátek. Poslední studie ukázala, že na jihoafrickou variantu B1351 s mutací E484K, tedy stejnou změnou, která proběhla u britské varianty, vakcína společnosti AstraZeneca příliš nefunguje. U brazilské varianty B1128 se objevilo podezření, že by se ji mohli nakazit i lidé, kteří mají vytvořenou imunitu díky prodělání nákazy v minulosti, závěr však zatím není vědecky potvrzen. Odborníci se obávají, že podobné důsledky by mohla přinést i britské varianta s novou mutací.



Vládní poradní orgán vědců (NERVTAG) nové nálezy označil za „velice znepokojivé“. „Když vezmeme v úvahu domnělou možnost, že (nová mutace britské varianty) by byla zodpovědná za velké snížení účinků vakcíny, nadto i imunity, je moudré k ní přistupovat stejně jako k jihoafrické variantě,“ řekl vládní imunolog Ravi Gupta.

Britská varianta B117 byla poprvé zaznamenána v září v hrabství Kent na jihovýchodě Anglie. Od té doby se šíří celým světem, její přítomnost se detekovala ve více než 50 zemích, anglická přední mikrobioložka Sharon Peaková ve čtvrtek řekla stanici BBC, že britská varianta „se vší pravděpodobností pronikne do celého světa“. Podle dosavadních vědeckých poznatků je britská mutace o 40 až 70 procent nakažlivější než původní varianta koronaviru, vážnější průběh nemoci nezpůsobuje.



Varianta z anglického Kentu se šíří i v České republice. Podle předběžných, neúplných a zatím nepublikovaných výsledků se vyskytuje v řádu desítek procent, v některých oblastech má údajně zastoupení až 50 procent, jak informoval server Lidovky.cz. Národní referenční laboratoř serveru Lidovky.cz ihned neodpověděla na dotazy, zda je v populaci přítomná nová britská mutace, potažmo africká či brazilská varianta.



Změny na britské variantě viru znepokojení expertů posilují. „Jde o mutaci, která uniká vakcíně, a to na rychleji se šířícím viru, než je ten původní,“ vysvětlil britský imunolog Gupta. „To je bezesporu pro mě znakem jistého nebezpečí,“ dodal. Vládní odborníci slíbili podrobné sledování případů nové mutace, dále vyzvali občany k dodržování opatření a omezení mobility, aby bylo možné šíření mutací vysledovat a zastavit.

Ravi Gupta na závěr poznamenal, že nejdůležitější je, aby se lidé nechali očkovat. „Vakcína chrání lidi před těžkým průběhem,“ uvedl vědec. Objevy vědců nemají ukázat, že očkování kvůli novým mutacím nemá smysl, právě naopak. „Očkování v každém případě zpomalí šíření viru a to je přesně to, co musíme dělat,“ řekl Gupta. „To je nyní klíčově,“ uzavřel.