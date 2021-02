Zájem o vakcínu v Izraeli slábne. Bez očkovaných dětí kolektivní imunity nedosáhneme, varuje vláda

Jeruzalém/Praha V Izraeli se může jít očkovat každý občan starší 16 let zdarma. Většina z rizikových skupin už procesem prošla. Zájem však klesá, mladí lidé si údajně neuvědomují důležitost vakcíny a věří dezinformacím. Vládní experti tvrdí, že země se bez očkování dětí koronaviru nezbaví, čísla nakažených stále rostou.

„Na začátku jsme očkovali mezi 100 a 120 tisíci lidmi denně, v posledních několika dnech nedosahujeme ani poloviny těchto čísel,“ uvedla manažerka očkovací jednotky Clalit Kalanit Kayeová podle serveru Times of Israel . „Jsme připraveni, naše centra jsou velká a přístupná, celý proces by měl být jednoduchý, vakcíny dáváme zdarma,“ pokračovala vedoucí centra. „Nerozumím lidem, kteří si nepřišli pro injekci. Je to velká chyba,“ dodala.

První dávku dostalo podle nedělních statistik téměř tři a půl milionu lidí, obě injekce přes dva miliony. Větší zájem o očkovaní projevovaly rizikové skupiny. Data ministerstva zdravotnictví ukazují, že téměř 93 procent lidí starších šedesáti let již buď nákazu prodělalo a mají protilátky, nebo jsou po první dávce očkování. Celkem 69 procent z nich dostalo druhou dávku před více než týdnem a měli by tedy mít vytvořenou imunitu.

Na řadě jsou skupiny mladších obyvatel, ti se však na očkování v takových počtech nehrnou. „Nyní se mají jít očkovat mladší lidé, někteří z nich nerozumí důležitosti vakcíny,“ prohlásila vedoucí očkovací jednotky. Důvodem nezájmu jsou podle ní z části dezinformace, které proudí na sociálních sítích.



Nedosažitelná kolektivní imunita

Problém představují zatím neočkovatelné děti, které tvoří zhruba 30 procent obyvatel Izraele. „Máme v zemi dva a půl milionů dětí, které nemohou být očkované, proto pravděpodobně nedosáhneme kolektivní imunity, i kdyby se očkoval celý zbytek populace,“ prohlásila na nedělní konferenci šéfka veřejných zdravotních služeb, lékařka Sharon Alroy-Preisová.

Děti mladší šestnácti let jsou vyloučené z očkovací kampaně, dokud vakcína neprojde oficiálními testy na této věkové skupině. Ty už spustily firmy Pfizer a Biontech, mimo to i společnost Moderna, výsledky bychom podle Massachusettského technologického institutu měli znát v létě. Společnosti AstraZeneca a Johnson & Johnson s testováním začnou „hned, jak to bude možné“, píše americký institut.

Kolektivní imunity podle Světové zdravotnické organizace (WHO) populace dosáhne, pokud má alespoň 60 procent obyvatel protilátky.

Izraelská vláda v uplynulých týdnech zpřísňovala ochranná opatření ve snaze zabránit masivnímu šíření britské a jihoafrické varianty koronaviru. Navzdory úspěšnému vakcinačnímu programu a měsíc trvající třetí plošné uzávěře se zemi stále nedaří výrazně snížit počty nově infikovaných. V neděli úřady ohlásily další prodloužení opatření včetně zákazu cestování.

Hranici 5000 zemřelých po nákaze koronavirem zhruba devítimilionový Izrael překonal minulý čtvrtek. Aktivních případů nákazy je nyní v zemi téměř 84 800. Přes 1100 lidí s covidem-19 je ve vážném stavu.