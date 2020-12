Česko se před Vánoci zamyká. Porovnejte si tuzemská opatření se světem

Praha Uzavřené restaurace, posilovny či bazény, zákaz nočního vycházení a shromáždění více než šesti lidí: to představuje čtvrtý stupeň PES, který v Česku od pátku platí. Situace se však zhoršuje i v příkladné Jižní Koreji, která podniky postupně také uzavírá. Povinnost nosit roušky platí na Tchaj-wanu, kde ale jinak vše zůstává při starém. Přečtěte si, jaká opatření přijaly jednotlivé státy.

Horší epidemiologická situace v Česku má za následek návrat do čtvrtého stupně protiepidemického systému PES. Přestože všechny obchody zůstanou otevřené, uvnitř smí být jeden člověk na každých 15 metrů čtverečních plochy. Zavřít však musí stravovací služby, kdy je se zákazníky smí pojit jen výdejová okénka, která mohou vydávat vše kromě alkoholu mezi 5. a 23. hodinou.

Co se týče dětí, do konce týdne absolvují žáci ze základních a středních škol prezenční (některé ročníky rotační) výuku, poté jim začnou o dva dny delší vánoční prázdniny. Zdá se to během Vánoc příliš? V mnoha okolních zemích bude během vánočních svátků platit zákaz vycházení či odjezdu z místa trvalého bydliště. Porovnejte situaci v České republice s jinými evropskými, ale i mimoevropskými zeměmi.

Německo

Německo přistoupilo během Vánoc k tvrdému lockdownu. Během tohoto stavu, který prozatím trvá od 16. prosince do 10. ledna, jsou obchody a školy uzavřeny. Kancléřka Angela Merkelová označila právě vánoční nákupy jako jeden z důvodů narůstajících čísel. Aktuálně je v německých domovech povoleno shromažďování maximálně pěti lidí z nejvýše dvou domácností.

Muži s rouškami kráčí bavorským městem Berchtesgaden

Mezi 24. a 26. prosincem se tento limit mění a jedna domácnost bude moct hostit čtyři blízké členy rodiny z jiných domácností, přičemž děti do 14 let nejsou do tohoto limitu zahrnuty. Většina z nejznámějších vánočních trhů byla již zrušena, stejně jako veřejné ohňostroje na Silvestr.

Rakousko

V Rakousku byla opatření po druhém lockdownu, který skončil 7. prosince, zmírněna. Znovu byly otevřeny obchody. Bary naopak zůstávají uzavřeny, restaurace mohou fungovat pouze skrz výdejní okénka či rozvoz. Zákaz vycházení platí mezi 8. hodinou večerní a 6. ranní. Stejně jako ve většině jiných zemí jsou zrušeny tradiční vánoční trhy. Hotely jsou zatím otevřené pouze pro ty, kteří cestují služebně.

Lidé cestující ze země, kde je počet nakažených větší než 100 případů na 100 000 obyvatel, musí projít karanténou po dobu 10 dnů.

Slovensko

Kvůli šíření koronaviru uzavírá většinu prodejen. Výjimkou jsou například obchody s potravinami či lékárny. Od soboty pak Slovensko také zavádí zákaz vycházení s výjimkami, jimiž jsou cesty do zaměstnání, zdravotnických zařízení, lékáren, na testy na koronavirus, k výdejním místům internetových obchodů či do banky.

Testování na koronavirus na Slovensku.

Vzhledem k nadcházejícím vánočním svátkům nebude podle slovenské vlády omezeno cestování, nicméně členové jedné domácnosti se budou moct setkat pouze s jinou další domácností. Opatření platí prozatím do 29. prosince, avšak vláda předpokládá, že schválená omezení budou trvat až do 10.ledna.

Polsko

Restaurace a posilovny zůstávají uzavřené minimálně do 27. prosince, školy do 18. ledna. Celostátní karanténa čeká Polsko hned poté, tedy od 28. prosince do 17. ledna. V této době budou muset být zavřené hotely, sjezdovky i nákupní centra s výjimkou obchodů se základními potřebami. Desetidenní karanténu budou muset podstoupit všichni lidé, kteří přicestují do Polska organizovanou dopravou. Na silvestrovskou noc budou podle polského ministra zdravotnictví platit omezení pro cestování.

Maďarsko

Maďarsko se řadí mezi země, v nichž platí zákaz shromažďování i pořádání veřejných událostí. Během Vánoc se nesmí sejít více než deset lidí, ať už na rodinném setkání či jiné soukromé události. Od 11. listopadu je prodloužen zákaz vycházení mezi 8. hodinou večerní a 5. ranní.

Španělsko

Španělská vláda schválila soubor pravidel pro období od 23. prosince do 6. ledna, přičemž regionální vlády mají pravomoc tato společná pravidla zpřísnit. Během tohoto období bude povoleno cestování mezi regiony za předpokladu, že lidé navštěvují přátele a rodinu. Společenská setkání na Štědrý den, Silvestr a Nový rok budou omezena na 10 osob. Na rozdíl od mnoha jiných evropských zemí tento limit zahrnuje děti. Stávající zákaz vycházení pak bude během Štědrého dne a Silvestra prodloužen do půl druhé ráno.

Francie

Přestože 15. prosince vláda zrušila lockdown, který odstartoval 28. listopadu, stále jsou ve Francii zavedena přísná opatření. Zrušena byla omezení, která znamenala, že jakákoliv cesta mimo musí mít důvod, který byl uveden na certifikovaném papíře či smartphonu. I nadále zůstávají uzavřená divadla a kina, stejně jako bary, restaurace či lyžařská střediska. Zákaz vycházení je nyní platný mezi 8. hodinou večerní a 6. ranní, nicméně se nevztahuje na Štědrý den.



Itálie

Mezi 21. prosincem a 6. lednem nebudou smět Italové cestovat mezi jednotlivými regiony, s výjimkou cesty domů či jiných nezbytných cest. Ve stejném období také platí zákaz vycházení mezi 10. hodinou večer a 5. ráno.

Vakcinační centra na Apeninském poloostrově budou mít podobu designových pavilonů, které vyrostou v každém italském městě.

Opatření během Štědrého dne, 1. a 2. svátku vánočního a také na Nový rok bude ještě rozšířeno, a cesty budou zakázány i v rámci jednotlivých měst. Po vycestování ze země čeká Italy povinná dvoutýdenní karanténa, a to bez ohledu na výsledek testu. Kostely mohou zůstat otevřené, nicméně vzhledem k nočnímu zákazu vycházení se pravděpodobně nebudou konat půlnoční mše.

Velká Británie

Ve Velké Británii byla zavedena zvláštní omezení, která lidem umožní oslavy vánočních svátků. Mezi 23. a 27. prosincem (22. až 28. prosincem v Severním Irsku) nebudou díky „vánočním bublinám“ (angl. Christmas Bubbles) platit žádná cestovní omezení, lidé se budou ve svých domovech moci navštěvovat i zůstat přes noc.

Ve většině Spojeného království je množství lidí, kteří se mohou v jednu chvíli navštívit, omezeno na maximálně tři domácnosti. Ve Skotsku je pak tento limit stanovený na osm lidí.

Tato opatření, která umožňují také bohoslužby či setkávání na venkovních veřejných prostranstvích, jsou však závazná po celé sváteční období. To znamená, že se lidé nemohou například na Štědrý den setkat se dvěma domácnostmi a dvěma jinými domácnostmi na 1. svátek vánoční.

Rusko

Vánoční oslavy v Rusku se vymykají především tím, že pravoslavná křesťanská většina slaví Vánoce až 7. ledna. V Moskvě představitelé zveřejnili nová opatření, která však potrvají až do 15. ledna. Mezi ty patří například časná zavírací doba pro restaurace a kavárny, kapacita v kinech a divadlech nesmí překročit limit 25 procent.

V Moskvě odstartovalo očkování proti koronaviru.

Riziková skupina lidí nad 65 let, stejně jako další osoby, které jsou považovány za rizikové skupiny, se do tohoto data mají izolovat. Co se týče ruských oslav, kdy Rusové slaví především příchod nového roku, tak pravděpodobně bude zrušen měsíční pouliční festival. Ostatní regiony se Moskvou nechaly inspirovat a zavedly podobná vlastní omezení.

Čína

Čína k 17. prosinci ohlásila 7 nově potvrzených případů, přičemž všechny z nich jsou údajně dovezené ze zahraničí, a žádná nová úmrtí. Právě proto Hongkong zintenzivnil karanténní opatření pro zámořské přílety, kdy je po příletu z Evropy provedena zkouška na covid-19 a po dalších formalitách musí proběhnout dvoutýdenní karanténa.

Z Wu-chanu, epicentra nákazy, nebyl potvrzen žádný případ od 10. května, tedy poté, co si prošel jedním z nejpřísnějších lockdownů na světě. Jedenáctimilionové město bylo v noci 23. ledna uzavřeno před zbytkem Číny a zátarasy měly hlídat, aby se do města nikdo nedostal.

Navzdory vzkvétajícímu nočnímu životu majitelé wuchanských podniků a restaurací říkají, že ztráty během lockdownu se ještě nepodařilo vykompenzovat. Wu-chanský noční je však sedm měsíců poté, co město zrušilo přísné uzavření, zpět v plném proudu.

Reuters @Reuters COVID-19's original epicenter Wuhan re-learns how to party https://t.co/ZNKfsa9cJc https://t.co/RW9w6zyEAq oblíbit odpovědět

Tchaj-wan

Od 1. prosince platí povinnost nosit roušky na místech jako jsou zdravotnická zařízení, hromadná doprava, vzdělávací instituce, výstavy a sportovní akce, podniky či bohoslužby. Těm, kteří v těchto místech nebudou nosit roušky a neuposlechnou žádosti o jejich nasazení, bude za porušení uložena pokuta.

Ke čtvrtku má však Tchaj-wan pouze 749 potvrzených případů a sedm úmrtí, což jsou čísla, díky nimž vláda nikdy nemusela přistoupit k lockdownu. Úspěch v boji proti pandemii přičítají odborníci například včasným a přísným hraničním kontrolám, zákazu zahraničních návštěvníků a povinnou karanténou pro všechny Tchajwance, kteří se vraceli domů.



Jižní Korea

Ačkoliv byla zpočátku dávána za příklad, nyní se situace v Jižní Koreji změnila. Když minulý měsíc prudce vzrostly počty nových případů v Soulu a okolních oblastech, kde žije přibližně polovina z 52 milionů obyvatel země, vláda neprovedla okamžité přísnější kroky, což se nyní projevuje. V sobotu zveřejnila číslo 950 nových případů, v neděli rekordních 1030 a v pondělí pak 718 nově nakažených.

Oblast v okolí Soulu podléhá omezením, při nichž je zakázáno shromažďování více než 50 lidí, většina vysoce rizikových zábavních zařízení je zavřená a restaurace mají zakázáno obsluhovat zákazníky po 9. hodině večerní. Vláda také nařídila všem školám, aby od úterý přešly k dálkové výuce.



USA a Kanada

Jednotlivá opatření se ve Spojených státech liší stát od státu. Ve většině z nich však fungují obchody i restaurace, jedny z nejpřísnějších opatření dodržuje například Kalifornie, Michigan, Minnesota, Pensylvánie či Washington. Zde platí zákaz návštěv restaurací, uzavření muzeí, divadel či posiloven. Naopak ve státech New Hampshire, Nevadě či Kentucky jsou sice roušky povinné, nicméně podniky zůstávají otevřené. Ve státech jako je Tennessee nebo Jižní Dakota neplatí ani povinnost nošení roušek.

V Kanadě se nechal slyšet premiér Manitoby Briana Pallistera s tím, že přísná pravidla budou pokračovat i během prázdnin. „Jsem člověk, který krade Vánoce, aby vás udržel v bezpečí,“ uvedl.