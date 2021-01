Churchillova busta opět zmizela z Oválné pracovny. Biden si místo ní vybral ‚hlavu‘ odboráře Chaveze

„Nešťastná“ Churchillova busta poprvé zaplnila titulky novin v roce 2016. Tehdy se ukázalo, že z prezidentské pracovny zmizela s nástupem Baracka Obamy. Novinářem, který „bitvu o Churchilla“ rozpoutal, nebyl nikdo jiný než jistý Boris Johnson, tou dobou starosta Londýna a zároveň prominentní sloupkař britského konzervativního listu The Daily Telegraph.

„Někteří říkají, že to byla cílená urážka Británie,“ napsal současný britský premiér pro bulvární deník The Sun v dubnu 2016. „Jiní říkají, že to byl symbol prezidentova zděděného polokeňanského odporu k britskému impériu, jehož byl Churchill tak vášnivým zastáncem.“

Dle některých novinářů zašel tehdy provokativní žurnalista Johnson až příliš daleko. Kromě běžných obvinění z rasismu přibyly i obavy o americko-britské spojenectví. Článek totiž vyšel v době, kdy byl prezident Obama na státní návštěvě v Londýně, a ostrá slova z pera starosty hlavního města – v Británii velmi exponované politické funkce – nebylo možno přejít jen tak. A americký prezident se k článku skutečně vyjádřil.

