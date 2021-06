Na Zemi žil obří nosorožec vyšší než žirafa. Číňané objevili dosud neznámý druh starodávného savce

Praha/Peking Čínští vědci objevili zcela nový druh starodávného obřího nosorožce. Hlava tohoto savce, zvaného Paraceratherium linxiaense, podle nich mohla dosáhnout výšky až sedmi metrů, což znamená, že tvor byl vyšší než žirafa.

Ve studii zveřejněné v časopise Communications Biology vědci podle serveru BBC uvedli, že analýza fosilií nalezených poblíž vesnice Wangjiachuan v roce 2015 odhalila nový druh obřího nosorožce, který se zásadně liší od ostatních doposud známých.

Nejenže tvor, žijící asi před 26,5 miliony let, vážil zhruba 21 tun, což je ekvivalent asi čtyř velkých afrických slonů, nálezy také potvrzují, že jeho hlava měla být ve výšce až sedmi metrů, aby se zvíře mohlo pást v korunách stromů. Ze závěrů studie vedené odborníky z Ústavu paleontologie a paleoantropologie obratlovců v Pekingu se tak jedná o jednoho z největších savců, kteří kdy chodili po souši.

Zcela zachovalá lebka a čelist nalezená v severozápadní Číně naznačují, že zvíře mělo štíhlou lebku i prehensilní (uchopovací) kmen nosu, podobný tomu, jaký má moderní tapír. Zároveň vědci dospěli k názoru, že nový druh úzce souvisí s obřími nosorožci, kteří kdysi žili v Pákistánu, což naznačuje, že zvíře cestovalo po Střední Asii.

Pokud by se pak skutečně volně pohybovalo mezi severozápadní Čínou a indicko-pákistánským subkontinentem, naznačovalo by to, že tibetská náhorní plošina měla v té době pravděpodobně jinak položené oblasti. „Tropické podmínky umožnily obrovskému nosorožci vrátit se na sever do Střední Asie, což by naznačovalo, že tibetská oblast nebyla vždy náhorní plošinou,“ uvedl ve zprávě vedoucí výzkumného týmu profesor Tao Deng.