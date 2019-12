Corbyn zřejmě v kampani použil dokument vypuštěný Rusy. Labouristé neuvedli, kde citlivé informace vzali

Londýn Dokument britské vlády o obchodních rozhovorech se Spojenými státy, který v předvolební kampani využila opoziční Labouristická strana, byl zveřejněn skrze kanál napojený na pravděpodobně ruskou dezinformační kampaň. V noci na sobotu to uvedla platforma Reddit, kde se dokument původně objevil. Britská vláda hovoří o možné snaze ovlivnit výsledky parlamentních voleb, které se konají za pět dní.

Uniklý dokument se dostal do centra pozornosti 27. listopadu, když jej na tiskové konferenci prezentoval labouristický lídr Jeremy Corbyn. Na stovkách stránek je popsáno několik dosavadních jednání o budoucí obchodní smlouvě mezi Londýnem a Washingtonem. Materiál je citlivý zejména proto, že dokládá touhu Američanů získat po brexitu větší roli v britském státním zdravotnictví (NHS).



Podle Corbyna dokument dokazuje, že vládní konzervativci jsou ochotni „dát NHS na stůl“ při vyjednávání s USA. Premiér Boris Johnson nařčení kategoricky odmítá.

V pondělí celá záležitost nabrala nový rozměr, když akademici z univerzit v Oxfordu a Cardiffu a odborníci z Atlantické rady a analytické společnosti Graphika uvedli, že způsob vypuštění vládního dokumentu na veřejnost silně připomínal dříve odhalenou dezinformační kampaň napojenou na Rusko. Labouristé zatím neuvedli, jak se k citlivým informacím dostali, vládní zpráva ale byla původně umístěna na Reddit uživatelem s přezdívkou „gregoriator“.

„Vyšetřovali jsme tento účet a účty s ním spojené a dnes máme za to, že šlo o součást kampaně, která má podle dostupných informací kořeny v Rusku,“ uvedl Reddit. Platforma v této souvislosti zablokovala jedno ze svých konverzačních vláken a také 61 účtů. Zkoumané účty se prý chovaly stejně jako ty, které analyzovala Atlantická rada se svými partnery, „což nás přivedlo k přesvědčení, že byly skutečně napojeny na původní skupinu“.

„Z toho, co se objevilo na té stránce, mi vychází, že ti, kdo těmto věcem rozumí, říkají, že to vykazuje všechny rysy určitého druhu vměšování se,“ komentovala zjištění britská ministryně kultury Nicky Morganová. „Pokud tomu tak skutečně je, je to extrémně závažné,“ dodala.

Vláda nyní podle agentury Reuters případ zkoumá ve spolupráci s Národním střediskem kybernetické bezpečnosti (NCSC). V důsledku čerstvých informací zároveň čelí novým výzvám, aby zveřejnila parlamentní zprávu o možných ruských aktivitách namířených proti demokratickým procesům v Británii. Tento dokument týkající se mimo jiné referenda o brexitu měl být původně publikován ještě před listopadovým rozpuštěním parlamentu, premiér Johnson to ale neodsouhlasil, ačkoli bezpečnostní složky předtím publikaci daly zelenou.