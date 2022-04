Ne pro všechny covidová pandemie skončila. Čína uzavřela finanční metropoli Šanghaj, dotkne se to i Česka

Nekompromisní postup říše středu proti pandemii však otřásá i globálními dodavatelskými řetězci, negativní dopady tak mohou očekávat i západní země včetně České republiky.

„Čínské město je rušnou námořní a leteckou křižovatkou, lockdown proto může zesílit inflační tlaky v západních zemích,“ uvedl analytik společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler. „V lokalitě se vyrábí třeba značná část meziproduktů a počítačových součástek, z nichž většina je exportována do dalších zemí,“ upozornil Pfeiler s tím, že důsledky uzávěry se dotknou i Česka. „Republika představuje malou otevřenou ekonomiku, která hraje v dodavatelských řetězcích poměrně důležitou roli – také zde dochází k výrobě meziproduktů. Dočasná nedostupnost některých komponentů v Číně se proto může promítnout do dalšího růstu cen. A také hrozí nedostatek některého zboží,“ uvedl analytik.

Zavirovaná Šanghaj

Obavy, že se „zavirovaná“ Šanghaj negativně propíše do české ekonomiky, sdílí i hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda: „Ztráta výkonu čínské ekonomiky může tu českou stáhnout – skrze slabší zahraniční obchod – do červených čísel, dokonce tak, že by za letošek poklesla. Doposud byla těžce zkoušená dopady pandemie, nyní se mohutně přidaly důsledky války na Ukrajině,“ uvedl Kovanda.

V čínském pobřežním městě se vedle jiného nachází důležitý přístav a rušné letiště. Sice zůstávají, navzdory mimořádně přísným omezením pohybu, zatím v provozu, přesto může lockdown zásadně zkomplikovat logistiku. Obává se toho druhý největší přepravce kontejnerů na světě – dánský A.P. Moller-Maersk. „Uzávěra vážně zasáhne dopravu nákladními automobily do Šanghaje a z ní,“ varoval námořní dopravce s tím, že své důsledky už má uzavření tamních skladů. „Kvůli tomu se prodlouží dodací lhůty a patrně i zvýší náklady na dopravu,“ upozornil Maersk.

Více, než se čekalo

Podle studie pojišťovací společnosti Allianz Trade, jež je světovým lídrem v pojištění pohledávek, válka na Ukrajině a opětovné šíření koronaviru v Číně zasáhnou světový obchod více, než se dosud čekalo. Predikuje, že se aktuální situace promítne jak do snížení objemu, tak do zvýšení cen. Vzhledem ke své exportní povaze podle ní nezůstane stranou ani česká ekonomika, neboť firmy v regionu střední a východní Evropy budou podle ní patřit k nejzasaženějším.