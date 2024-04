Fin, který ukradl desítky tisíc záznamů z psychoterapie, půjde do vězení

Finský soud v úterý odsoudil 26letého muže k šesti letům a třem měsícům vězení za to, že se naboural do desítek tisíc záznamů pacientů v soukromém psychoterapeutickém centru. Od některých lidí, kteří se léčili s duševními problémy, pak výměnou za to, že nezveřejní jejich citlivé údaje, požadoval výkupné, uvedla v úterý agentura AP.