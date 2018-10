Ve Francii proběhl protiteroristický zásah. Do skandálu je možná zapleten také íránský diplomat

PAŘÍŽ/DUNKERQUE Asi 200 policistů úterý v rámci prevence terorismu zasahovalo v sídle muslimského sdružení na severu Francie a v domech jeho hlavních představitelů. Úřady podezírají organizaci Centre Zahra France z podpory teroristických hnutí, uvedla agentura AFP. Francie v úterý také v souvislosti se zmařeným bombovým útokem zmrazila majetek několika íránským subjektům. Světové agentury pak citovaly nejmenovaného francouzského činitele, podle nějž mají tajné služby za to, že zmíněný červnový atentát nařídilo přímo íránské ministerstvo pro zpravodajské služby. Teherán to odmítl.

Podle některých médií jsou obě úterní události propojené. Francouzský diplomatický zdroj rovněž uvedl, že Paříž kromě zmrazení majetku už žádná další odvetná opatření proti Íránu neplánuje.



Operace ve městě Grande-Synthe u Dunkerque začala v 06:00 SELČ. Podle zdrojů AFP byly zadrženy tři osoby, především za nelegální držení střelných zbraní. Policie provedla celkem 12 domovních prohlídek a údajně zabavila zbraně a další předměty, dále vyslechla 11 osob, přičemž tři z nich skončily po zásahu ve vazbě. Organizaci Centre Zahra France úřady také na půl roku zmrazily majetek.

Zmíněná organizace je jednou z nejvýznamnějších šíitských skupin v Evropě, řekl agentuře AFP zdroj blízký vyšetřování. Pod sdružení spadá mnoho dalších skupin, jejichž prostředky byly také zablokovány. Organizace Centre Zahra France je podezírána z ospravedlňování džihádu a z „výrazné“ podpory teroristických hnutí jako je Hamás a Hizballáh. Palestinský Hamás i libanonský Hizballáh mají podporu Íránu.

Íránským tajným službám byl zmražen majetek

Francouzské úřady v úterý také informovaly o šestiměsíčním zmrazení majetku, který patří íránským tajným službám, a dále o zmrazení majetku dvou íránských občanů. Jednoho z nich oficiální prohlášení identifikovalo jako Assadulláha Assadího. To je také jméno íránského diplomata, který byl v červenci zadržen v Německu kvůli podezření z plánování útoku ve Francii. Zmařený útok měl na konci června zasáhnout shromáždění organizované íránskou opozicí ve Villepinte u Paříže. Francouzská vláda podle agentury Reuters v úterý uvedla, že blokování majetku s plánovaným útokem souvisí.

„Tento mimořádně závažný čin, plánovaný na našem území, nemohl zůstat bez odezvy,“ uvedla ve společném prohlášení francouzská ministerstva vnitra, zahraničí a financí. Druhou osobu, která se stala cílem sankcí, jmenovalo komuniké jako Saída Hášimího Moghadama, který podle diplomatických zdrojů pracuje na íránském ministerstvu tajných služeb.

Centre Zahra má podle odborníků blízko k Íránu

Odborník na islamismus Romain Caillet, citovaný deníkem Le Figaro, má organizaci Centre Zahra France za sdružení blízké Íránu. Francouzská vláda uvedla, že organizace vznikla v roce 2005. Centrum na své facebookové stránce uvádí, že jeho cílem je „šířit poselství islámu z pohledu Proroka a jeho rodiny“.

„Je to velmi uzavřená komunita. O tom, co se děje uvnitř, se moc neví, u vchodu jsou často stráže,“ řekla agentuře AFP pod podmínkou zachování anonymity jedna z obyvatelek Grande-Synthe. Agentura AP připomněla, že městečko na severním pobřeží Francie je známé jako „magnet“ pro migranty usilující o cestu do Británie a centrum pašeráckých aktivit.