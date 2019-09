Guterres vyjádřil výhrady vůči plánu Netanjahua anektovat část Západního břehu. Porušil by tím mezinárodní právo

New York Generální tajemník OSN António Guterres ve středu vyjádřil znepokojení nad plánem izraelského premiéra Benjamina Netanjahua anektovat strategicky významnou část okupovaného Západního břehu Jordánu. Netanjahu v úterý prohlásil, že je připraven takto postupovat, vyhraje-li jeho strana Likud příští týden parlamentní volby. Podle Guterrese by avizovaný krok vážně porušoval mezinárodní právo.

„Takové kroky, pakliže by byly uskutečněny, by představovaly závažné porušení mezinárodního práva,“ uvedl podle agentury Reuters šéf OSN v prohlášení. „Byly by zničující pro šance na oživení vyjednávání o míru v regionu, zároveň by silně podkopávaly proveditelnost řešení se dvěma státy,“ dodal.

Netanjahu v úterý oznámil „záměr uplatnit s budoucí vládou izraelskou svrchovanost nad Jordánským údolím a severní částí Mrtvého moře“. Vyjádření učinil na mítinku v rámci kampaně před předčasnými volbami, které čekají Izrael příští úterý. Palestina reagovala na premiérova slova oznámením, že takový plán považuje za válečný zločin.