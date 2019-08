Manželka Netanjahua se údajně dobývala do kokpitu pilota, protože ji nepřivítal na palubě

KYJEV / TEL AVIV Manželka izraelského premiéra Benjamina Netanjahua Sara se údajně pokusila proniknout do kokpitu letadla poté, co ji pilot nejmenoval v úvodní řeči k pasažérům. Celá událost se přihodila ještě před tím, než v pondělí Netanjahuová po příletu na Ukrajinu odhodila na zem kus chleba se solí, který dostala na přivítanou.

Vše začalo tím, že pilot manželku premiéra Saru Netanjahuovou nezmínil před letem z Tel Avivu do Kyjeva. Ta proto opustila své místo a požadovala, aby mohla vstoupit do kokpitu a s mužem si promluvit, informovaly Times Of Israel s odkazem na Channel 12. Netanjahuové se do kabiny dostat nepodařilo, protože ji údajně zastavila bepečnostní stráž. Svého však zřejmě dosáhla. Když se pilot o incidentu dozvěděl, zareagoval tím, že během letu šedesátiletou choť předsedy vlády dodatečně přivítal.



Podle izraelského listu ale zástupci premiéra zprávu odmítli jako zkreslenou - mělo dojít k nedorozumění, které bylo okamžitě objasněno. „Příběh o bezpečnostních strážích je také naprostá lež,“ dodali. Je to jen další pokus, jak odvrátit pozornost od důležité mezinárodní návštěvy.“ Provozovatel letadla doplnil, že let postupoval podle plánu.

Jde přitom už o druhý případ z cesty na Ukrajinu, ve kterém se manželka izraelského premiéra stala nechtěným terčem pozornosti. První nastal ve chvíli, kdy jí po přistání na letišti Ukrajinky v krojích na uvítanou nabídly chléb se solí, který je podle slovanských zvyklostí podávaný hostům při slavnostních příležitostech na znamenaní velké úcty. Netanjahuová ho místo ochutnání odhodila na zem.

Netanjahu se manželky zastal

Ve svém prohlášení Benjamin Netanjahu svou manželku obhajoval a zdůraznil, že jeho choť se kvůli návštěvě, která přinesla dohodu o rozšíření zóny volného obchodu a o zastupitelském úřadu Ukrajiny v Jeruzalému, oblékla do šatů v ukrajinských národních barvách - žluté a modré. „Jsem na historické návštěvě Ukrajiny, ale pochybuji, že by se tomu věnovala pozornost v médiích, kdyby nebylo příhody s chlebem,“ usoudil Netanjahu.

Na jeho slova navázala mluvčí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, s nímž Netanjahu v Kyjevě jednal a uctil památku Židů zmasakrovaných nacisty za druhé světové války v rokli Babí Jar. Mluvčí ujistila, že hostitelé se necítí počínáním premiérovy manželky uraženi a že podobné drobnosti nemohou snížit význam první Netanjahuovy návštěvy Ukrajiny za 20 let.

V červnu Sara Netanjahuová také musela po dohodě s úřadem státního prokurátora zaplatit 55 000 šekelů (360 305 korun) výměnou za zmírnění původní obvinění. Objednala totiž za peníze daňových poplatníků stovky jídel o externích dodvatelů do prezidentovy rezidence, čímž porušila nařízení, které takovou praxi nedovoluje, je-li k dispozici rezidenční kuchař. Podle dohody pak žalobce obvinění z podvodu zrušil a Netanjahuová se stala vinnou z menšího trestného činu za úmyslné zneužití státních peněz ve svůj prospěch.