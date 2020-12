Hackerský útok je vážná hrozba, musí na něj přijít náležitá odpověď. Trump ve věci zaspal, míní Biden

Washington Nedávný hackerský útok na americké veřejné instituce i soukromé společnosti, za nímž zřejmě stojí Rusko, je podle nastupujícího prezidenta Joea Bidena vážnou hrozbou pro národní bezpečnost USA a musí na něj přijít náležitá odpověď.

Demokrat rovněž obvinil nynějšího republikánského prezidenta Donald Trumpa, že útok dopustil, neboť prý nevěnoval dostatečnou pozornost kybernetické obraně.

„Tento útok se stal za vlády Donalda Trumpa, když nedával pozor,“ řekl Biden s tím, že napadení systémů bylo naplánováno a provedeno velmi důsledně a útočníci na něm pracovali nejméně od konce minulého roku. Demokrat přitom dodal, že stále neviděl žádné důkazy o tom, že by se nyní podařilo útok dostat pod kontrolu.

Současná administrativa by podle něj měla jasně přisoudit zodpovědnost za napadení Rusku. O tom, že za útokem stojí Moskva, již dříve veřejně promluvil například šéf americké diplomacie Mike Pompeo či ministr spravedlnosti William Barr, Trump se však podobným slovům dosud vyhýbá a v nedávném tweetu poznamenal, že by viníkem mohla být například Čína. Experti to však nepokládají za pravděpodobné.

Biden se rovněž opět bez bližších podrobností zavázal, že po svém nástupu do funkce přijme „významné kroky“, aby dohnal původce útoku k odpovědnosti.

Podle dosud dostupných informací se hackerům podařilo dostat prostřednictvím síťového nástroje americké společnosti SolarWinds škodlivý kód do systémů řady amerických ministerstev včetně národních laboratoří či Národního úřadu pro jadernou bezpečnost (NNSA), který spravuje americké jaderné zbraně. Kromě toho získali přístup rovněž do sítí mnohých soukromých firem.

Hackeři byli například po řadu měsíců zřejmě schopni nepozorovaně odposlouchávat interní e-mailovou korespondenci, dokud přítomnost škodlivého kódu před několika týdny neodhalili američtí experti. Podle některých činitelů by se mohlo jednat o nejvážnější kybernetický útok v americké historii. Trump se k němu dosud oficiálně nevyjádřil.