Identifikovala virus SARS-Cov-2. Čínská lékařka Aj Fen po kritice vlády zmizela

Všichni měli příznaky chřipky, ale nedařilo se je léčit. Lékařce Aj Fen z Centrální nemocnice v čínském Wu-chanu to nedávalo smysl. V pondělí 30. prosince dostala výsledky testů jednoho z pacientů.



Ve zprávě stálo: „Sars koronavirus“. Lékařka si dokument přečetla několikrát a polil ji studený pot. Zakroužkovala slovo Sars, zprávu vyfotila a poslala ji svému bývalému spolužákovi z medicíny, který pracoval v jiné nemocnici ve Wu-chanu. Během několika hodin viděli snímek téměř všichni lékaři ve městě. Zpráva se nakonec dostala i k Li Wen-liangovi - lékaři, který zjištění rozšířil do celého světa.

Ještě ten večer dostala Aj Fen zprávu ze své nemocnice. Podle vedení udělala chybu, když se rozhodla zprávu o novém typu koronaviru šířit. O dva dny později již stála před disciplinární komisí, která jí udělila důtku za „šíření pomluv“ a „ohrožení stability“. Lékařům bylo zakázáno zprávu dále šířit. Vedení nemocnice rovněž zakázalo lékařům nosit ochranné obleky a podle Aj Fen je doktoři museli mít tajně pod svými plášti.

„Sledovali jsme, jak přichází čím dál tím víc pacientů a nákaza v okolí se stává větší a větší,“ popsala Aj Fen v rozhovoru pro čínský magazín Žen-wu. Článek však již na stránkách není k dispozici. Čínská vláda se totiž rozhodla jej cenzurovat a obyvatelé Číny jej tak musí neustále dávat na sociální sítě. I tam jej ale vláda za pomocí algoritmů vyhledává a maže, a tak jej uživatelé prokládají emotikony.

For those who’re already applauding China’s COVID-19 responses, CN is still heavily censoring info. A magazine’s feature on a whistleblower is being taken down from the entire CN internet. Ppl have to turn article into EMOJI to avoid censorship. Chinese readers can u decode it? pic.twitter.com/4p4vgXJ3I5