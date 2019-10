Italský parlament odhlasoval snížení zákonodárců, nyní je na řadě úprava volebního systému

ŘÍM/PRAHA Italská poslanecká sněmovna v úterý rozhodla o podstatné redukci počtu křesel v obou komorách parlamentu. Pro hlasovala i část opozice, dalším krokem by měla být úprava volebního systému.

Počínaje příštím volebním obdobím již italský parlament nebude, co do počtu křesel, třetím největším na světě. Poslanci dolní komory v tomto týdnu většinově hlasovali pro výrazné snížení počtu zákonodárců v poslanecké sněmovně i v senátu, a to ze současných 630 na 400 (respektive z 315 na 200 v případě senátu). Obě komory mají prakticky rovnocenné pravomoce.

Pro schválení ústavního zákona potřebného pro změnu hlasovalo 553 poslanců; vedle zákonodárců vládní koalice tvořené populistickým Hnutím pěti hvězd (M5S) a středolevou Demokratickou stranou (PD) byli pro i mnozí opoziční poslanci.

Očekává se, že mezi senátory norma projde hladce. Od roku 1983 je to již osmý pokus – a první úspěšný – o redukci velikosti italského parlamentu.

Zdánlivě nepodstatná technikálie, která má silně zadluženému italskému státu ušetřit ročně přibližně 100 milionů eur (v přepočtu asi 2,6 miliardy korun), má ve skutečnosti důležitý politický rozměr a o úsporu jde až v druhé řadě. Souhlas na snížení počtu zákonodárců byl totiž jednou z podmínek koaliční spolupráce mezi M5S a PD, dvěma uskupeními, která se po kolapsu předchozí vlády letos v létě dohodla na utvoření nového kabinetu.

„Jde o dobře vyváženou reformu,“ řekl expert na ústavní právo Guido Modona deníku Il Fatto Quotidiano a dodal: „Strany to donutí, aby věnovaly větší pozornost výběru kvalitních kandidátů.“

V současnosti mají na světě v absolutním součtu více poslanců a senátorů než Itálie pouze dvě země: Čína a Spojené království. Zatímco dnes v průměru reprezentuje jeden italský poslanec či senátor asi 65 000 obyvatel, po snížení počtu zákonodárců to bude přibližně 100 000 (v Česku činí analogický poměr 38 000).

Udržíme Salviniho na uzdě

Norma redukující počet poslanců a senátorů je jen jednou částí plánované ústavní reformy v Itálii – brzy má přijít na stůl další, důležitější díl. Cílem koalice M5S a PD je totiž nový volební zákon, který by změnil současný volební systém v čistě proporcionální. Dosud se v Itálii přepočítávaly hlasy voličů na křesla v parlamentu složitým systémem kombinujícím proporcionální a většinové prvky.



Návrh nového volebního zákona nepostrádá ze strany vládnoucích stran „ohledy“ na aktuální politickou situaci. Podle současného systému totiž stačí vítězné straně či koalici jen něco přes 40 procent voličských hlasů k tomu, aby v parlamentu získala absolutní většinu. Pokud projde změna, bude to muset být víc. To znamená, že pro hlavní opoziční stranu Liga (Lega), vedenou někdejším ministrem vnitra Matteem Salvinim, by v příštích volbách bylo o mnoho obtížnější dosáhnout majority.

Byl to právě Salvini, kdo v létě rozbil tehdejší vládnoucí koalici (M5S a Liga) v naději, že v předčasných volbách by jeho strana jasně zvítězila. Tento předpoklad však nevyšel, volby se nekonaly a Salvini skončil v opozici. Co do volebních preferencí Liga tehdy jasně vedla a její podpora se blížila 40 procentům. Právě Salvini je současnou vládní koalicí vnímán jako hlavní soupeř.

Podle Lorenza Codogna, profesora ekonomie na London School of Economics a bývalého hlavního ekonoma na italském ministerstvu financí, může potřeba nového volebního zákona sloužit jako „potřebné pojivo, které udrží koalici pohromadě“.