Postup Izraele je přehnaný, v Gaze umírají nevinní, řekl Biden. Tlačí na příměří

„Jsem toho názoru, jak víte, že postup při reakci v Pásmu Gazy byl přehnaný,“ uvedl Biden na dotaz médií, poté co komentoval ve čtvrtek publikovanou zprávu zvláštního vyšetřovatele Roberta Hura o tom, jak nakládal s tajnými dokumenty.

Americký prezident také řekl, že opakovaně usiloval o humanitární pomoc pro Gazu, „kde hodně nevinných lidí hladoví“, kde umírají, „což musí přestat“. Proto také „velmi tvrdě tlačí“ na uzavření dohody o propuštění rukojmích a dosažení dlouhodobého přerušení bojů.

Izrael na úzké pobřežní pásmo, v němž na území menším než Praha žije na 2,3 milionu Palestinců, útočí v reakci na teroristický útok Hamásu a dalších ozbrojenců ze 7. října, při němž v Izraeli zemřelo přes 1 100 lidí a dalších asi 250 bylo uneseno. V Gaze od té doby zahynulo přes 27 tisíc lidí a drtivá většina obyvatel musela opustit své domovy.

Biden dal po teroristickém útoku Hamásu opakovaně jasně najevo, že stojí za Izraelem, v poslední době jsou ale stále patrnější rozdíly v názorech mezi Washingtonem a Tel Avivem na to, jak boje vést.

Moje paměť je v pořádku, dodal Biden

Biden také uvedl, že jeho paměť je v pořádku a že je nejkvalifikovanější osobou pro úřad hlavy státu. Uvedl to v reakci na zprávu zvláštního vyšetřovatele Roberta Hura o tom, jak nakládal s tajnými dokumenty. Hur v ní mimo jiné poznamenal, že Bidenova paměť byla „značně omezená“, když byl dotazován členy jeho týmu.

Jedenaosmdesátiletý prezident si podle něj například nevzpomněl, ve kterém roce začalo a kdy skončilo jeho viceprezidentské období, či ve kterém roce zemřel jeho syn Beau.

Biden to ve vystoupení pro média odmítl a podle agentury AP zvláštního vyšetřovatele „naštvaně kritizoval“ za to, že zpochybňuje jeho vzpomínky na smrt syna. Není prý pravda, že si nepamatuje, kdy jeho syn zemřel a nepotřebuje nikoho, aby mu to připomínal.

Americký prezident, který opakovaně čelí kritice, že už by kvůli své paměti neměl úřad prezidenta zastávat, také uvedl, že je starší muž, ale ví co dělá.

V neposlední řadě zdůraznil, že při nakládání s tajnými dokumenty neporušil zákon a rozporoval také tvrzení, že si materiály ponechal úmyslně.

Vyšetřování dospělo k tomu, že si Biden záměrně ponechal některé tajné dokumenty o americké válce v Afghánistánu a dalších záležitostech týkajících se národní bezpečnosti poté, co opustil úřad viceprezidenta v roce 2017. Trestnímu obvinění kvůli tomu ale čelit nebude.