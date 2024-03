Izrael trápí akutní nedostatek pracovníků. Stavebnictví se octlo na kolenou, spasit ho mají Indové

„O slušnou práci tady nezavadíte, to je důvod, proč je tu tolik lidí. Věřím, že se to povede, dostanu se tam, a až vydělám nějaké peníze, zase se vrátím.“ Mladý indický zedník Lecharam nenechal reportéra listu The Times of Israel (ToI) na pochybách, proč do náborového střediska ve městě Rohtak nedaleko Dillí přišel.

„Tam“ znamená pro Lecharama a tisíce dalších do Izraele. Tedy do země, kterou válka v Pásmu Gazy nejen finančně a lidsky vyčerpává, ale jež také čelí akutnímu nedostatku manuálních pracovních sil.