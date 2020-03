Japonský region ignoroval nařízení vlády a porazil koronavirus. Teď je vzorem pro ostatní

WAKAJAMA/PRAHA Ve městě a regionu Wakajama se místní politici rozhodli, že budou s novým koronavirem zacházet jinak než zbytek Japonska. Místní vláda začala ohýbat pravidla, zahájila cílené testování a sledování kontaktu nakažených. Regionu se tak podařilo vyhrát lokální bitvu s globální pandemií.

„Začalo to 31. ledna. Lékař v jihojaponské prefektuře Wakajama se necítil dobře. Příliš o tom ale nepřemýšlel. V té době byli v Japonsku novým typem koronaviru nakaženi jen lidé, co se vrátili z Číny, nebo se znali s někým, kdo tam byl,“ popisuje deník The Washington Post.

Uběhly tři dny, během nichž lékař chodil do práce v malém městě Juasa a horečku potlačoval léky. Doktor, jehož jméno není známé kvůli zákonu na ochranu soukromí obětí epidemie, si ale nakonec uvědomil, že nejde běžnou chřipku. Nakonec se ukázalo, že nakazil další tři pacienty a jednoho lékaře. Nemocnice musela být uzavřena.

Nařízení japonské vlády tehdy byla jasná. Na koronavirus mohli být testováni jen ti, kteří přiletěli z Číny, případně s někým přišli do styku. Nikdo z nakažených však tato kritéria nesplňoval.

Naštěstí se guvernér prefektury Wakajama Jošinobu Nisaka rozhodl, že bude vládní nařízení ignorovat a raději aplikuje „originální přístup“.

„Rozhodli jsme se reagovat na situaci flexibilně. Zaměřit se jen na ty, kteří byli v Číně, by nám ztížilo lokalizaci nakažených oblastí,“ uvedla pro média Takako Nodžiriová, která vede lokální zdravotnické úřady a měla přímý vliv na to, kdo bude a nebude testován. Dala tak zelenou odlišnému systému. Otestován byl daný lékař i další čtyři lidé. Všechny testy byly pozitivní.

Testujeme všechny a rychle

Guvernér Nisaka 13. února oznámil první nedovezený případ koronaviru v zemi. Společně s tím nařídil, aby byli nalezeni všichni, s nimiž přišel lékař do styku. O tři dny později již tokijská vláda uvolnila opatření a povolila testovat na Covid-19 kohokoliv.

Prefektura Wakajama ale s ohýbáním pravidel neskončila. Zatímco Tokio nařídilo lidem, kteří byli v kontaktu s infikovanými, aby jen zůstali doma, guvernér Nikasa nařídil testování všech.

Úředníci a policisté vyhledávali a testovali pacienty, sestry, členy rodin, dodavatele do nemocnice. Prakticky kohokoliv. „Bylo to náročné,“ uvedla Nodžiriová. „Zaprvé jsme museli zachytit celkový rozsah nákazy, následně jsme museli zajistit testy pro všechny.“

Podle informací The Washington Post trvalo tři dny, než úřady dohledaly všechny lidi, a dalších 11 dní trvalo testování. Otestovaných muselo být 470 lidí, což v situaci, kdy celé Japonsko dělalo jen pár stovek testů denně, nebylo snadné.

Guvernér tak musel přesvědčit svůj protějšek ze sousední prefektury Osaka, aby testy mohly probíhat i v tamních laboratořích. V úterý 25. února byly výsledky hotové. Mezi otestovanými bylo dalších 10 nakažených. Po další dva týdny se neobjevil žádný další případ a celé Japonsko tak teď obdivuhodně hledí na region Wakajama, který se vzepřel pravidlům a umně se vypořádal s nákazou.

Další případ o týdny později

„Bylo důležité, aby to proběhlo rychle a měli jsme jasný cíl,“ sdělil médiím guvernér Nisaka, jehož region je od té doby bdělý. Další případ se totiž objevil začátkem března. Žena z Wakajamy byla v klubu v sousední prefektuře Osaka, kde se nakazila.

Guvernér a jeho tým tak opět spustili „divokou rychlostí“ akci. Zjistili s kým byla žena v kontaktu a nechali vydezinfikovat celé nádraží, přes které se dostala do „domácí“ prefektury. Zároveň opět porušili pravidla a sdělili jméno nakažené osoby jejímu zaměstnavateli - ten pak mohl nechat všechny zaměstnance otestovat. Všechny výsledky byly negativní, ale i tak budou všichni pracovat čtyři týdny z domova a mají zákaz jezdit veřejnou dopravou.

„Zůstáváme maximálně opatrní,“ napsal Nisaka v příspěvku pro obyvatele města. „Pokud narazíme na další případ, musíme se společně zapojit. Máme totiž naději, že s vypětím sil můžeme zvítězit.“