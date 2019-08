Jejich lék začal smrtící epidemii. Rodina miliardářů se teď snaží vyhnout soudu

WASHINGTON/PRAHA Farmaceutická firma Purdue Pharma rodiny Sacklerových podle amerických médií začala vyjednávat o masivním mimosoudním vyrovnání. Na její hlavu se totiž sesypalo kolem dvou tisíc žalob za podíl na takzvané opioidové krizi. Firma údajně nabízí až 12 miliard dolarů.

V dubnu letošního roku zamířil k soudu první případ, v němž se jeden z amerických států soudil s farmaceutickou firmou kvůli opioidové epidemii. Krize totiž dosáhla v USA masivních rozměrů – denně tu na předávkování deriváty opiátů zemře kolem 130 lidí, což je více než počet úmrtí způsobených střelnými zbraněmi (108 mrtvých denně).

Tento stav podle žalobců způsobily farmaceutické firmy tím, že podplácely lékaře, aby předepisovali vysoce návykové opioidy i na banální úrazy či třeba bolest hlavy. A ti se také činili. Jeden z lékařů byl dokonce schopen za 16 měsíců předepsat na 800 tisíc tablet opioidu OxyContin.

„Ani jeden další,“ stojí na plakátu ženy, která protestuje před společností Purdue Pharma. Ta vyrábí nebezpečné opioidové léky na bolest. Její vlastníci, rodina Sacklerova, patří mezi nejbohatší lidi v USA.

V pondělí americký soud dospěl k rozsudku a farmaceutická společnost Johnson & Johnson byla uznána vinnou. Za podíl na opioidové krizi zaplatí 527 milionů dolarů. Původně ale neměla před tribunálem stanout sama. Svůj podíl na devastaci Oklahomy měla i společnost Purdue Pharma, jež vyráběla zmíněný oxycontin. Ta se však dohodla na mimosoudním vyrovnání ve výši 270 milionů dolarů, a u soudu tak nebyla.

Přestože se firma Johnson & Johnson odvolala, další firmy, které čelí žalobám, dostaly jasný vzkaz: raději mimosoudní vyrovnání než soud. A vzhledem k tomu, že na Purdue Pharmu čekají další dva tisíce žalob, jali se její právníci opět vyjednávat.

4,5 miliardy z vlastní kapsy

Podle tří zdrojů deníku The Washington Post je dohoda mezi lokálními i federálními úřady a společností Purdue Pharma prakticky na spadnutí. Miliardářská rodina Sacklerových, vlastnící společnost, se vzdá kontroly nad ní a zaplatí až 4,5 miliardy dolarů z vlastních zdrojů. Z výdělků Purdue Pharmy pak poputuje na vyrovnání dalších 7 miliard dolarů.

Televize NBC, jež o dohodě informovala jako první, dodala, že zástupci dvou tisíc poškozených nabídku Purdue Pharmy reálně zvažují. „Pokud na ni nepřistoupí, Purdue velice rychle zbankrotuje,“ uvedl jeden ze zdrojů. „Myslím, že je to jediná možnost (jak získat peníze).“

Sacklerovi jsou známí mecenáši umění. Sponzorovali například Serpentine-Sackler Gallery v Hyde Parku.

O vyhlášení bankrotu této farmaceutické firmy se hovoří již měsíce. Sacklerovi by se tak mohli vyhnout placení a ostatně se o to i pokusili. Rodina byla v březnu obviněna, že se pokoušela před soudem skrýt majetek a odváděla miliony do jiných firem, aby platila u vyrovnání menší částky. Rozsudek v tomto případě zatím nepadl.

Cesta k miliardám

Bratři Sacklerovi společně v 50. letech minulého století založili malou farmaceutickou firmu a začali prodávat léky jako Betadine (dezinfekce) či tlumicí lék Valium (diazepam). Společně s tím spustili i masivní marketingovou kampaň, jež cílila na lékaře.

Právě tento zajetý systém jim následně umožnil rozšíření vysoce návykového oxycontinu, s nímž rodina přišla na trh v roce 1996. Jejich prodejci tvrdili, že se jedná o převratný lék – rychle uleví od bolesti, úleva trvá až dvanáct hodin a není návykový. Pilulky se začaly předepisovat téměř jako aspirin i na ty nejbanálnější bolesti a Sacklerovi vydělávali miliardy.

Když se po jedenácti letech ukázalo, že o svém produktu lhali a oxycontin je vysoce návykový, měla již rodina jmění ve výši 10 miliard dolarů. A podle magazínu Forbes to v roce 2016 bylo přes 13 miliard dolarů.