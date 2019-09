Pařížské předměstí se stalo pro místní peklem. Pro dávku si na ‚Kopec cracku’ jezdí tisíce narkomanů

PAŘÍŽ/PRAHA Pařížskému předměstí la porte de la Chapelle většina místních začala přezdívat „Kopec cracku“. Čtvrť se totiž stala místem setkávání dealerů a konzumentů tohoto vysoce návykového derivátu kokainu. Místní obyvatelé i podnikatelé jsou zoufalí, kriminalita roste a pocit nebezpečí je všudypřítomný. Radnice doufá, že pomohou vyhrazená místa pro drogově závislé.

Porte de la Chapelle je pro většinu obyvatel hlavního města Francie vstupním bodem do Paříže. Pro místní obyvatele je to doslova „peklo“. V oblasti zvané La Colline (kopec), mezi křižovatkou městského okruhu a dálnice, se totiž usídlily tisíce narkomanů a dealerů cracku – derivátu kokainu, který je mnohem návykovější a nebezpečnější.



„Zaprášená ulice je posetá zrezavělými čepelemi a dýmkami na crack. Celá oblast čpí zápachem moči a odpadků,“ popsal situaci v srpnu letošního roku reportér The New York Times Elian Peltier.

„Je to jako supermarket, který funguje dvacet čtyři hodin denně,“ popsal pro France 24 čtyřicetiletý otec dvou dětí Mathieu - jeden z narkomanů. Stejně jako většina z nich zavítá i on do čtvrti nejméně dvakrát za den. Většinou však víckrát. „Místní žijící v okolí trpí z chaosu, který přinášíme a musí to nazývat peklem,“ řekl pro The New York Times sedmadvacetiletý Charly Roué, který je na cracku závislý od čtrnácti let.

La Colline se během posledních 15 let stalo symbolem drogové krize, která zaplavila sever Paříže.

Situace je neúnosná. Drogově závislé ženy se často stávají předmětem prostituce za bílého dne na veřejných toaletách a nejsou neobvyklé ani násilné činy. Dealeři se navzájem bijí kabely, narkomani se bez problémů kvůli cracku pobodají kapesními noži.

Získat dávku „kamínků“, nebo „la gallete“, jak narkomani droze přezdívají, nestojí moc. Přibližně 15 euro, tedy necelé čtyři stovky korun. Navíc první dávka je zdarma a cesta k závislosti je tak jednoduchá. Někteří dealeři dokonce používají dopravní značky, aby avizovali cenu drogy – ke dvacítce na značce stačí připsat „la gallette“ a symbol eura.

Cena cracku na značce.

„Zapomeňte na Paříž Woodyho Allana,“ uvedl pro americký deník policista, který byl na obhlídce. Odkazoval se na film Půlnoc v Paříži slavného amerického režiséra. „Nemohli bychom tomu být více vzdáleni,“ dodal.

Přestože policie je v místě přítomná prakticky neustále, není v její síle narkomany vyhnat. Každé úterý zboří provizorní přístřešky, které si drogově závislí v místě postaví, jen aby se narkomani o pár hodin později vrátili a začali stavět nanovo.

Nová šéfka policie v 18. pařížském obvodu Emmanuelle Osterová dokonce z boje proti cracku udělala svou prioritu. Do ulic nasadila 500 policistů a za prvních 6 měsíců letošního roku bylo zadrženo 300 dealerů, což je více než za celý loňský rok. Podle odhadů však do oblasti La Colline zavítá kolem 5 až 8 tisíc závislých a podle Osterové se tento „neviditelný fenomén změnil v apokalyptickou situaci.“

Pomoc od „neziskovek“

Naopak neziskové organizace obviňují policii ze zhoršení situace. Přiznávají však, že narkomanů je opravdu vysoké množství. Sociální pracovníci „neziskovky“ Charonne každý den zavítají na „Kopec“, aby rozdávali dýmky na crack, kondomy, hygienické potřeby či vodu. „Snažíme se je (narkomany) přimět, aby přijeli za námi, abychom jim od závislosti pomohli,“ vysvětluje svou misi pracovnice Charonne Yves Bouilletová. Málokdo tak však učiní.

Jeden z narkomanů ležící na ulici.

Proti narkomanům bojuje i radnice. Na podzim má v rámci tříletého plánu v oblasti otevřít zdravotnické centrum, které bude mít rozpočet 9 milionů euro. Ve spolupráci s Charonne bude i nabízet uživatelům drog ubytování. Pravděpodobně bude v místě i povoleno kouřit crack, což by z něj udělalo první místo s legálním konzumováním cracku ve Francii. Radnice totiž doufá, že když bude mít konzumaci pod kontrolou, půjde se jí lépe zbavit. Místní však tak nadšení nejsou.



„Jsme traumatizováni. Děti tu chodí do školy a vidí feťáky, jak se válejí na ulici. Máme strach, nikdo nic nedělá a je to neúnosné,“ uvedla pro France 24 obyvatelka čtvrti. „Nedá se tu žít,“ dodává další.

Ostatně i samotní narkomani vidí, co se čtvrtí dělají. A někteří si myslí, že ani zdravotnické centrum nepomůže. „Jediná možnost jak přestat kouřit crack, je odejít z Paříže někam, kde není. Všichni bychom měli La Colline opustit,“ sdělil The New York Times Roué.