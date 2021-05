Jižní Karolína při nedostatku smrtících injekcí povolila popravy zastřelením

Columbia Není-li k dispozici smrtící injekce, přichází na řadu elektrické křeslo nebo popravčí četa. Takový systém pro výkon trestu smrti zavádí zákon, který nově přijal americký stát Jižní Karolína. Ten chce podle médií znovu začít s popravami po desetileté pauze způsobené nedostatkem látek používaných ve smrtících injekcích.

Návrh povolující používání popravčí čety minulý týden definitivně schválil státní parlament a v pátek jej podepsal guvernér Henry McMaster, uvedla v pondělí agentura AP. „Rodinám a blízkým obětí dlužíme spravedlnost podle zákona. Teď jim to můžeme zajistit,“ napsal v pondělí McMaster na twitter.



Dosud bylo v jeho státě jedinou alternativou ke smrtící injekci více než 100 let staré elektrické křeslo, to ale vězni čekající na popravu mohli odmítnout. V praxi to znamenalo, že Jižní Karolína v posledních letech nemohla popravy provádět, protože jí došly zásoby látek používaných ve smrtících injekcích a nové dodávky se jí nedaří obstarat.

Podle nového zákona smrtící injekce zůstává primární metodou poprav, při nemožnosti jejího podání má ovšem věznice povinnost využít popravčí čety nebo elektrického křesla. Podle AP ale stále není jasné, kdy popravy v Jižní Karolíně zase začnou. Před vynucenou pauzou patřila mezi americkými státy k lídrům v počtu popravených vězňů na velikost populace a nyní chce jihovýchodní stát popravy obnovit, zatímco Spojené státy jako celek se spíše od trestu smrti odklánějí.

Jeho výkon formou zastřelení umožňují také zákony v Mississippi, Oklahomě a v Utahu, uvádí nezisková organizace Death Penalty Information Center. Od roku 1977, kdy USA znovu trest smrti povolily, byli tímto způsobem popraveni tři vězni, všichni v Utahu. Jižní Karolína je aktuálně také jedním z pouhých osmi států, kde je povoleno usmrcení elektrickým proudem.

Z 50 amerických států je ve 23 trest smrti zakázaný. Podle zpravodajského webu Axios za posledních šest let počet poprav provedených v celých USA ani jednou nepřevýšil 50.