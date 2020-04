Premiér Johnson je i po třetí noci na jednotce intenzivní péče. Je stabilní, zlepšuje se, řekl náměstek

Londýn Britský premiér Boris Johnson je i po třetí noci strávené kvůli nemoci covid-19 na jednotce intenzivní péče ve stabilním stavu. Náměstek ministra kultury Oliver Dowden ve čtvrtek stanicí BBC řekl, že se ministerskému předsedovi daří poměrně dobře. Ve středu ministr financí Rishi Sunak uvedl, že se Johnsonův stav zlepšuje. Britská vláda ve čtvrtek bude jednat o dalším postupu v boji s šířením koronaviru, který si vyžádal v zemi již přes 7000 obětí.

„Je stabilní, zlepšuje se, posadil se a komunikoval se zdravotním personálem,“ řekl dnes BBC k Johnsonově stavu náměstek Dowden.



Pětapadesátiletý Johnson oznámil 27. března, že se nakazil koronavirem SARS-CoV-2. Příznaky nemoci covid-19 několik dní neustupovaly, a proto jej v neděli převezli do nemocnice. V pondělí odpoledne se jeho zdravotní stav zhoršil, a lékaři jej proto přeložili na jednotku intenzivní péče. Na ní strávil již třetí noc. Podle mluvčího nebyl premiér připojen k plicnímu ventilátoru, využíval pouze podpůrné kyslíkové masky.

Podle britských médií by mohlo trvat několik měsíců, než se Johnson vrátí do čela vlády. Do té doby jej bude zastupovat ministr zahraničí Dominic Raab, který dnes bude předsedat i krizovému štábu Cobra. Na něm by se mělo jednat mimo jiné o tom, zda budou prodloužena omezení přijatá v boji s koronavirem.



Podle náměstka Dowdena ale vláda případné rozhodnutí o prodloužení restriktivních kroků oznámí nejdříve příští týden. Sám považuje za nepravděpodobné, že by se omezení začala uvolňovat už po Velikonocích.

Nový předák opozičních labouristů Keir Starmer ve čtvrtek vyzval vládu, aby co nejdříve zveřejnila plán rušení koronavirových opatření. „Nechci po ní přesné termíny, ale strategii. Pro lidi je toto nesmírně těžké a my potřebujeme vědět, že (vláda) má plány i to, jaké jsou,“ řekl labourista.

V Británii se podle středečních údajů počet lidí nakažených koronavirem zvýšil na 60 733. Nemoci covid-19, kterou virus způsobuje, podlehlo už 7097 lidí.