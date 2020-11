Další hádky u demokratů. Progresivistům nesedí jeden z Bidenových kandidátů, měl krýt vraždu černocha policistou

Washington/Praha Joe Biden už vybral prvních pět členů svého kabinetu. Na povrch pronikla informace o možné nominaci Rahma Emanuela na post ministra dopravy. To vyvolalo velkou nelibost především v progresivních kruzích. Bývalý starosta Chicaga totiž údajně kryl zastřelení černošského teenagera příslušníkem policie. U demokratů to také vřelo kvůli ztraceným postům v Kongresu.

V pondělí stávající prezident Donald Trump pověřil svůj tým k předání moci svému nástupci. Nově zvolený Biden hned v úterý oznámil kandidáty do svého kabinetu včetně ministryně financí Janet Yellenové či šéfa diplomacie Antonyho Blinkena. Všichni funkcionáři jsou spíše ze starší gardy centristických kruhů. Přílišné kontroverze zatím demokratův kabinet nebudí. To se však může změnit dosazením dalších členů.

V minulých týdnech probíhaly vyostřené spory o to, jaká frakce demokratů je zodpovědná za nevydařený výsledek ve volbách do Kongresu. Centristé svalovali vinu na progresivisty a naopak. Vzájemné obviňování podtrhlo nesoudržnost strany. Další rozbroje tento týden vyvolalo právě jméno Rahma Emanuela. Reportéři CNN minulý čtvrtek zjistili, že Joe Biden jej zvažuje na post šéfa ministerstva dopravy. To vyvolalo smršť odsuzujících komentářů z progresivního křídla.

„Co je na tom nesrozumitelného? Rahm Emanuel pomáhal krýt vraždu Laquana McDonalda. Krytí vraždy člověka diskvalifikuje z toho, aby mohl zastávat veřejnou funkci,“ napsala na Twitter progresivní demokratka Alexandria Ocasio-Cortézová podle CNN.

Kongresmanka zde naráží na incident z roku 2014, kdy byl Emanuel starostou Chicaga. Policista tehdy ve městě zastřelil 17letého Afroameričana Laquana McDonalda. Ten byl podezřelý z vykrádání aut. Podle zveřejněného záznamu CNN mladík prchal několik minut policistům. Ti ho pak obklíčili a zamířili na něj pistole, McDonald udělal několik kroků směrem pryč od strážníků s rukou v kapse. Údajně v ní měl mít nůž, kterým se vloupával do aut. Policista do něj následně vypálil šestnáct nábojů, většinu z nich potom, co obviněný ležel bezvládně na zemi.

Případ je pro potenciálního nominanta velice citlivý. Incident se totiž dlouho nevyšetřoval a zabití černocha se pokládalo za střelbu v sebeobraně. Video, které strážníka usvědčilo z vraždy druhého stupně, bylo zveřejněno až rok po incidentu – shodou náhod přesně v den soudního procesu s policistou a nedlouho potom, co Emanuel obhájil post starosty. Podle CNN se spekuluje o machinacích se zveřejněním nahrávky, Emanuel se prý snažil kauzu ututlat, aby ho nestála politické body.

Incident rozproudil vlnu protestů v chicagských ulicích. Nespokojení občané požadovali Emanuelovu rezignaci, to však demokrat odmítl. Za případ přijal zodpovědnost a znovu na post nekandidoval. „Je ostuda, že je jeho jméno vůbec zvažováno,“ dodává Ocasio-Cortézová. Další demokraté se k ní přidali.

Rahm Emanuel má za sebou dlouho politickou historii, léta seděl v Kongresu, dále byl i poradcem Billa Clintona. Pro demokraty bylo udivující, že bývalého starostu po chicagském incidentu jmenoval prezident Barack Obama ředitelem kanceláře Bílého domu. Mnoho z nich tento krok odsoudilo.

Bývalý starosta je pověstným kritikem radikálních demokratů. V roce 2006 proslul mobilizací konzervativního křídla demokratické strany. Odpor k liberální levici mu vydržel až dodnes. „Historie ukazuje, že neexistuje dost levicových voličů, aby zvolili či znovuzvolili prezidenta nebo ovládli Kongres,“ napsal konzervativní demokrat v roce 2019. Liberálové ho podle serveru The American Prospect kritizují i za jeho údajné finanční machinace a úzké vazby na byznys.

Spekuluje se o tom, že Rahm Emanuel by mohl v Bidenově administrativě tvořit most k republikánům, se kterými má dobré vztahy. Na druhou stranu by nový šéf Bílého domu jmenováním chicagského rodáka otevřel Pandořinu skříňku. Po červnové smrti George Floyda a následných protestech Black Lives Matter je jméno bývalého starosty kontroverznější než kdy předtím.