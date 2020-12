Mladé republikánky formují vlastní ‚Squad‘, novou frakcí brojí proti progresivním sokyním

Washington/Praha Američtí republikáni mají vlastní „Squad“. Nově zvolené kongresmanky utvořily frakci proti progresivním sokyním. Profilem odpovídají soupeři – jde o mladé ženy, potomky migrantů. V politických postojích se však zásadně liší. Představují moderní pravicovou vizi pro směřování strany. Rýsuje se i spolupráce s centristickými demokraty.

Nicole Malliotakisová a Nancy Maceová během rozhovoru v CNN oznámily, že formují alianci proti demokratickému progresivnímu křídlu. Nově zvolené kongresmanky ohlásily letošní trend mladých republikánek, který má nastartovat budoucí směřování partaje. Počet žen na poslední listopadové stranické konferenci se podle serveru Politico zdvojnásobil.

Nová pravicová vize

Kongresmanky zdůraznily, že republikáni mají směřovat k větší členské diverzitě. „Diverzita a inkluze v republikánské straně. To je naše budoucnost,“ uvedla Maceová ve vysílání CNN. „Pokud nedostaneme na palubu správné lidi – minority, ženy, veterány a tak dále, čekají nás v budoucnu prohry,“ dodala nová kongresmanka.

Oběma reprezentantkám se podařilo otočit v minulosti demokratické okrsky – Maceová zvítězila v Severní Karolíně, Malliotakisová uspěla dokonce jako jediná republikánka v New Yorku. Kandidátka z Brooklynu tvrdí, že motivací, proč se mladé ženy a příslušníci minoritních skupin rozhodli kandidovat, je působení jejich demokratických rivalů.

„Vidíme demokratky, které samy sebe označují jako socialistky, ty byly zvoleny v roce 2018 a nesouzní s našimi hodnotami,“ řekla Malliotakisová. Naráží tím na čtyřčlennou skupinu zvanou „The Squad“, jejíž nejvýraznější tváří je reprezentantka Bronxu Alexandria Ocasio-Cortézová. Kandidáti blízcí této formaci způsobili při volbách v roce 2018 otřes v demokratické straně.

Společný nepřítel

Liberálně progresivní tváře demokratů jsou známé silným sociálním programem, plédují za zdravotní péči zdarma pro všechny občany, zvyšování minimální mzdy, vysoké zdanění korporací, zelenou politiku, boj proti rasismu a diskriminaci. Sociálním demokratům se podařilo uspět proti etablovaným centristům a i přes malé finanční zdroje získali mnoho křesel v Kongresu.

V současnosti tvoří progresivisté jeden z nejhlasitějších táborů demokratické strany. Politické postoje levicové frakce vzbuzují kontroverze, nově zvolené republikánky proti nim ostře brojí. Malliotakisová, dcera kubánského uprchlíka, na Twitter napsala, že se přirozeně vytvořila aliance „nových členů Kongresu, jejichž rodiny uprchly před socialismem a komunismem, aby dosáhly amerického snu.“

Uskupení republikánky nazvaly „Freedom Squad“ a přímo se tak vymezily proti demokratickým kolegyním. „Myslím, že uvidíte skupinu lidí, kteří budou působit jako protiváha k hodnotám socialistického Squadu,“ prohlásila Malliotakisová. Skupina má podle amerického serveru Business Insider okolo dalších osmi členů.

„Nevěříme, že je správné ničit principy volného trhu, odmítáme Green New Deal, nechceme rozšiřovat Nejvyšší soud,“ nástinila teze frakce Malliotakisová v CNN. „Myslím, že existuje ostrý kontrast mezi tím, co nabízíme a mezi tím, co předkládají lidé jako je Alexandria Ocasio-Cortézová, a to je to, o čem by měly probíhat debaty ve Washingtonu,“ dodala republikánka.

Nově zvolená kongresmanka dále uznala výhru Joe Bidena, zároveň trvala na tom, že dosluhující prezident Donald Trump má právo využít všechny legální prostředky pro prošetření vznesených obvinění. Newyorská rodačka vyjádřila naději, že by jejich platforma mohla tvořit most mezi centristickými demokraty a republikány, jelikož mají společného nepřítele.

Analytici poukazují, že administrativa budoucího šéfa Bílého domu Joe Bidena by mohla ztělesňovat kompromis mezi požadavky progresivistů a centristů. Zda tomu tak bude, záleží na tom, jaké jmenuje Biden další členy kabinetu a jak bude s levicovým křídlem komunikovat. Na druhou stranu scénář bližší spolupráce mezi republikány a centristy není nepravděpodobný s ohledem na rozbroje, které uvnitř demokratické strany panují.