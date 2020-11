Může za to umírněné křídlo, nebo progresivisté? Demokraté se hádají kvůli historické prohře v Kongresu

Washington/Praha Demokratická strana v USA sice slavila úspěch v prezidentském klání, v souběžném boji o Kongres ale zažila strmý pád. Umírnění demokraté viní z neúspěchu progresivní křídlo strany a už odmítají témata, jako jsou zelená politika, Black Lives Matter či státní zdravotní pojištění. Progresivisté mají jiný názor a chtějí pustit ke kormidlu.

Ve Sněmovně reprezentantů si demokraté většinu podle CNN udrželi a získali tři křesla, ale o jedenáct přišli. Při výhře kandidáta do Bílého domu jde o nejhorší výsledek ve volbách do Sněmovny za posledních 60 let. Republikáni pozbyli tři zastupitele, ale v devíti okrscích vyhráli.

Šance na získání většiny v Senátu ještě nejsou pro demokraty ztraceny, všechna pozornost se upíná na lednový souboj v Georgii, který rozhodne. Pokud v tomto státě demokraté vyhrají, těsně ovládnou obě komory Kongresu. Nicméně kdyby pokračoval nepříznivý trend, je možné, že ve volbách v roce 2022 o většinu v Senátu znovu přijdou. V úvahu přichází i ztráta Sněmovny a to by bylo pro stranu fatální. Demokraté se proto pustili do skládání účtů, aby potencionální prohře předešli.

Jakmile začaly prosakovat neúspěchy ve volbách, uvnitř demokratické strany vzplanul boj. Vítězný kandidát Joe Biden volal po spojování partaje, kolegové nicméně prosby zvoleného prezidenta nevyslyšeli. Prvním incidentem byl uniklý telefonní rozhovor před deseti dny v deníku Washington Post, ve kterém centričtí umírnění demokraté z neúspěchu obvinili progresivní spolustraníky.



„Už nikdy nesmíme použít slovo ‘socialista’ nebo ‘socialismus’… Ztratili jsme kvůli tomu hodně členů (Kongresu),“ říká v rozhovoru demokratická kongresmanka Abigail Spanberger. „Jestli tohle bereme jako úspěch… budeme v roce 2022 rozdrceni napadrť,“ odkazuje rozhněvaně k volbám za dva roky zastupitelka Virginie.

V podobných hodnoceních ji následovali další umírnění kolegové. Prý nikdy nechtějí znovu slyšet o heslech progresivní levice jako Black Lives Matter, zastavení financování policie, nová zelená dohoda či státní zdravotní péče pro všechny. Proti těmto názorům se ohradilo hned několik progresivních demokratů. Nejvýraznější z nich byla minulý týden kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová v rozhovoru pro New York Times.

Newyorská rodačka naznačila, že ti, kdo stojí za neúspěchem, jsou naopak centristé. Jejich politiku označila za dlouhodobě neudržitelnou a je podle ní třeba dát mladému proudu mnohem větší prostor. „Chci, aby moji kolegové chápali, že my nejsme nepřátelé,“ uvádí Ocasio-Cortezová. „Pokud oni (centristé) se stále soustředí na nesprávné věci, připravují si cestu k tomu, že se stanou zastaralými,“ dodala demokratka.

Koho máme vinit z neúspěchu?

Americký server RealClearPolitics poukazuje, že demokraté ve volbách v roce 2018 měli nevídaný úspěch, jelikož v mnoha případech obrátili tradičně republikánská území. V letošním klání proto obhajovali třicet sněmovních křesel v oblastech, kde v roce 2016 Donald Trump vyhrál, z nich si jednadvacet udrželi. Prohra tedy působí zásadně, i když je pravdou, že demokraté měli po volbách v roce 2018 co ztrácet.

Výsledky letošního hlasování ukazují, že vinu za výsledek nemusí jednoznačně nést ani progesivní odnož, ani centristé. Ocasio-Cortézová má pravdu, když říká, že progresivisté obhájili svá křesla. Na druhou stranu až na několik výjimek většina z nich kandidovala v „bezpečnějších“ okrscích, kde jejich témata rezonují, jak uvádí NY Times.

Ve státech, jako je Florida, kterou demokraté ztratili i v prezidentském boji, je situace jiná. Například v Miami otočili republikáni oba volební okrsky anti-progresivistickou rétorikou a připravili tak demokraty o dvě křesla ve Sněmovně.

Centristé si stěžují, že progresivní témata, která mohou fungovat v tradičně demokratických baštách, se přelívají do dalších oblastí, kde k nim jsou voliči skeptičtí. Na druhou stranu umírnění často místo toho, aby prosazovali vlastní agendu a stavěli svébytné kampaně, zůstali, jak píše RealClearPolitics, ve vleku progresivního křídla, které se stalo nejvýraznějším terčem republikánů.

V nerozhodných oblastech nebyli centristé voličům schopni vysvětlit, čím se od jiných demokratů odlišují. Ve floridské metropoli Miami poražená umírněna demokratka Donna Shalala v předvolební debatě řekla, že je pragmatickou socialistkou. Pár minut na to však prohlásila: „Jsem nejdál od socialismu, jak si to jen dovedete představit. Jsem kapitalistka,“ ilustruje server RealClearPolitics nejednoznačnost centristů.

Po vypjaté povolební rétorice se od americké levice očekává, že začne spolupracovat a vytvoří rigidnější politické těleso. „Umírnění potřebují radikály, aby rozšiřovali pole své působnosti. Radikálové potřebují umírněné, aby získali moc v obrovské a heterogenní zemi… Ani jeden z těchto táborů neporazil Donalda Trumpa sám,“ píše sloupkařka NY Times Mechelle Goldberg.