Obava z nebezpečnější mutace viru žene státy k povinným respirátorům. Obyčejné roušky už nestačí

Snaha zabránit šíření zmutovaného viru má prioritu, jelikož jak v pátek uvedl britský premiér Boris Johnson, mutace se dle nových informací nejen rychleji šíří, ale je pravděpodobně i smrtelnější.

Rakouský kancléř Sebastian Kurz už minulý týden oznámil, že nošení jednorázových FFP2 respirátorů bude povinné ve veřejné dopravě a v obchodech od 25. ledna. Spolu s tím země prodloužila národní uzávěru do 7. února.

V největší spolkové zemi, v Bavorsku, začaly platit povinné respirátory v dopravě a supermarketech v pondělí, ačkoli nové pravidlo bude restriktivně vymáháno až od neděle 24. ledna. Navíc umožňuje výjimky pro některé skupiny obyvatel: například pro řidiče spojů, revizory kontrolující jízdenky či děti mladší než 15 let. Celé Německo pak přistoupilo k návrhu v úterý, píše server CNN. Jednotlivé spolkové země si mohou rozhodnout, od kdy ho zavedou.



Podobné pravidlo vyžadující jednorázové FFP1 či FFP2 respirátory nebo jakoukoliv jinou ochranu splňující kritéria kategorie 1, tedy blokování více než 90 % částic, platí v současnosti i ve Francii, a to na všech veřejných místech.

„Vyzývám lidi, aby to brali vážně. Jinak je těžké zabránit další vlně,“ řekla ve čtvrtek německá kancléřka Angela Merkelová novinářům v Berlíně a dodala, že videosummit lídrů Evropské unie bude zaměřen přímo na toto téma.

Představitelé EU se při videokonferenci mimo jiné shodli na zavedení kategorie zvláště rizikových zemí, jejichž obyvatelé budou potřebovat pro cesty do zahraničí testy. Do této kategorie zařadí Německo od neděle i Česko, proti návrhu vystoupila zejména Asociace pendlerů ČR, která prostřednictvím své prezidentky sdělila, že pokud Bavorsko nařídí pendlerům povinné testy na koronavirus každých 48 hodin, české i německé příhraničí zkolabuje. O respirátorech se ovšem na summitu nakonec nejednalo.

Všechna nová nařízení jsou přijímána ve snaze zpomalit šíření nakažlivějších mutací koronaviru, například té jihoafrické, na kterou dle vědecké studie z JAR nezabírá léčba krevní plazmou těch, co covid-19 prodělali, což vědci spojují i s možnou menší účinností vakcín. Nutno podotknout, že dle některých lékařů je podání plazmy postupem s rozporuplnými výsledky i u nezmutovaného koronaviru.

Britská mutace se zase zřejmě projevuje i vyšší smrtností. „I proto je nyní důležitější než kdy jindy, abychom všichni dodržovali pravidla a zůstali doma, a tak chránili zdravotníky a zachraňovali životy,“ uvedl v pátek na Twitteru britský premiér Johnson. Ačkoliv zde na jihu Anglie byla mutace poprvé ohlášena a Spojené království zažívalo během třetí vlny šíření epidemie v zemi rekordní denní přírůstky dosahující na vrcholu až 60 tisíc nakažených, povinné nošení respirátorů zde zavedeno není. Naopak je zde stále dovoleno používat jako ochranu úst a nosu šály či sportovní nákrčníky, které jednoznačně dle studií snižují riziko přenosu nedostatečně.

We have now learned that, in addition to spreading more quickly, the new variant of the virus may also be associated with a higher degree of mortality.



It is therefore more important than ever that we all follow the rules and stay at home, protect the NHS and save lives.