Kdyby Putin pustil moc, nemůže si být jistý, že zůstane naživu, tvrdí expert

Praha Ruská Státní duma, dolní komora parlamentu, ve čtvrtek v prvním čtení schválila návrh zákona o ústavních změnách, který předložil prezident Vladimir Putin. O ústavních změnách, Putinovi a jeho plánech, ale i nové vládě pro Lidovky.cz hovořil Jan Šír, expert na současné Rusko a východní Evropu z Univerzity Karlovy.

Lidovky.cz: Putin navrhl sedm ústavních změn. Která je podle vás nejzásadnější?

Zaujal mě hned první bod, který podle mě představuje naprostou právní revoluci.

Lidovky.cz: Myslíte návrh změnit ruskou ústavu tak, aby měla v Rusku vždy přednost před mezinárodním právem?

Přesně tak. Rusové tím pádem nebudou muset respektovat rozhodnutí mezinárodních organizací nebo smlouvy, pokud je shledají v rozporu s tamní ústavou. Když si to zasadíme do kontextu právních sporů Ruska v současné době, ať už jde o ruské válečné zločiny na Ukrajině, nebo arbitráže proti ruským státním korporacím, nedovedu si představit, jak Rusko bude fungovat v mezinárodním společenství. Povede to k jeho další izolaci. Za takových podmínek tam nikdo nemůže chtít investovat. Pochopitelně to jen prohloubí hlavní problém Ruska, kterým je momentálně zaostalost.

Lidovky.cz: Bude mít za dané situace mezinárodní společenství na Rusko nějaké ‚páky‘?

Páky jsou vždycky, ale je otázka, jestli bude vůle je použít. Rusové mají aktiva ve světě, ta se dají zabavovat. Mají však i jaderné zbraně. To jim dává imunitu vůči donucení.

Lidovky.cz: Proč podle vás Putin změny v ústavě navrhl?

Mají vypadat jako prostředek další demokratizace, posílení role parlamentu oproti výkonné moci. Myslím si ale, že v praxi to tak být nemusí. Plánovaná reforma připomíná velkou kouřovou clonu, nevíme, co se za ní skrývá. Může jít o přípravu politického tranzitu. Ten klidně může proběhnout i dříve nebo později než v roce 2024.

Lidovky.cz: Zmiňujete rok 2024, to Putinovi končí prezidentský mandát. Jaké jsou v ústavě plánované změny ohledně prezidenta?

Nejdůležitější se týkají požadavků na dlouhodobý pobyt prezidenta v Rusku. Prezidentem by se mohl stát pouze ruský občan, který v zemi prožil nejméně pětadvacet let a nikdy neměl jiné občanství. Tím Putin formálními nástroji a prostředky vyřadil z politické konkurence všechny představitele opozice, kteří museli utéct nebo pobývali třeba na studia v cizině.

Jan Šír Působí jako výzkumný pracovník katedry ruských a východoevropských studií IMS FSV UK.

Je autorem tří monografií, včetně kolektivní práce Ruská agrese proti Ukrajině (Praha, Karolinum 2018).

Lidovky.cz: Dá se i s ohledem na plánované změny v ústavě říct, co bude následovat, až Putinovi skončí mandát?Fixujeme se na Ústavu Ruské federace (RF), ta je standardně porušována nebo obcházena. V článku jedna je napsáno, že Rusko je demokratický právní stát. Hlava dva je věnována lidským a občanským právům. Tím je řečeno vše. Systém v Rusku reálně podle ústavy nefunguje. Proto si myslím, že Putin v roce 2024 neodejde. Kdyby pustil moc, s tím, co má za sebou si nemůže být jistý, že zůstane na svobodě, naživu. Je několik možných scénářů, které budou následovat.

Lidovky.cz: Například?

Navrhovaná reforma včleňuje do ústavy odstavec zmiňující takzvanou Státní radu. Doteď konzultační orgán nezakotvený v ústavním zřízení RF. Nyní orgán, který má sloužit ke zdokonalení jednotné státní politiky a určování základních směrů vnitřní a zahraniční politiky státu. Status Státní rady bude teprve upřesněn federálním zákonem, který zatím nevyšel, a nevíme, co v něm bude. Vyvolává to dohady, že Putin přejde do čela Státní rady a z té pozice bude neformálně kontrolovat politiku Ruska.

Lidovky.cz: Spekuluje se také o spojení Ruska s Běloruskem a vzniku společné unie, v jejímž čele by byl Putin. Jaký očekáváte vývoj?

Bělorusové to nechtějí. Prezident Alexander Lukašenko na něco takového dobrovolně nikdy nepřistoupí. Rusové by museli použít sílu. Napadli ale už Gruzii, Ukrajinu, proč ne Bělorusko? Nevylučoval bych to.

Lidovky.cz: S Putinovým oznámením ústavních reforem přišly i změny ve vládě. Novým premiérem byl jmenován Michail Mišustin. Jaké to bude mít důsledky?

Mišustin má ze svého dřívějšího působení v čele Federální daňové služby přehled o ekonomické činnosti celé věrchušky (pozn. red. - elity). Zapadá do ruského systému vlády silových struktur.

Lidovky.cz: Funkci si zachovalo dvanáct členů předchozí vlády. Kdo z nejvlivnějších skončil?

Největší změnou je samozřejmě konec premiéra Dmitrije Medvěděva, který Putinovi věrně hrál roli člověka, jenž nese zodpovědnost za veškeré neúspěchy v sociálně-ekonomické oblasti. Pro české prostředí je zajímavou osobou exministr kultury Vladimir Medinskij. Figura spojená s kreativními výklady ruské historie, angažoval se například v kauze Koněv. Nyní bude Putinovým poradcem.

Lidovky.cz: Jak bude vypadat státní referendum o plánovaných změnách ústavy?

Stoprocentně bude pro Putina úspěšné, před národem si rituálně potvrdí legitimitu. Načasování vyjde symbolicky na duben nebo květen. V Rusku budou bombastické oslavy výročí takzvaného vítězství nad fašismem. V takové atmosféře nejde hlasovat proti tomu, co nabízí velký vojevůdce pozvedávající slávu Ruska.