Suez je dál zablokovaný, část tankerů pluje oklikou. Experty děsí představa, že by se obří loď musela vyložit

Suezský průplav/Praha V pátek zůstává obří kontejnerová loď Ever Given plující pod panamskou vlajkou stále uvězněna v Suezském průplavu a blokuje námořní dopravu. Žádnému z remorkérů ani bagrů se zatím nepodařilo plavidlo vyprostit, nehoda se přitom stala v úterý. V dlouhých frontách na severním i jižním konci kanálu čeká dohromady již více než 200 lodí.

Ve čtvrtek pozdě večer podle britského serveru The Guardian management Suezského kanálu prohlásil, že bude nutné odstranit 15 000 až 20 000 metrů krychlových písku, čímž by se pod lodí vytvořil prostor hluboký 12 až 16 metrů. Takováto rozloha by už měla loď uvolnit. Dosavadní snahy o vykopání dostatečné jámy pomocí bagrů vyšly nazmar.



Obrovská loď, která je dlouhá 400 metrů a váží téměř 220 tisíc tun, stojí napříč kanálem. Ten je v inkriminovaném místě široký zhruba 300 metrů. Odborníci se obávají, že plavidlo je na obou březích tak hluboko vklíněné do písku, že ho nebude možné vyprostit bez odebrání části nákladu. Takový proces ale podle Petra Berdowského, výkonného ředitele společnosti Boskalis, která se zaměřuje na bagrovací služby a která vyslala na místo svůj tým, by mohl zabrat dlouhé týdny. Okolní břehy navíc nejsou k takové operaci vůbec uzpůsobené. Na palubě zablokované lodi je zhruba 15 tisíc kontejnerů.

Lloyd’s List - jeden z nejstarších deníků vůbec, který se zabývá nákladní přepravou - v pátek odhadl, že kanálem každý den projde zboží v hodnotě 9,6 miliardy dolarů (téměř 200 miliard korun). Z toho zboží za zhruba 113 miliard korun směřuje z Rudého moře do Středomoří a zbytek pak jde opačným směrem.

Cesta okolo Afriky nakonec může být kratší

Mezinárodní logistická společnost Maersk v pátek uvedla, že zvažuje všechny alternativy pro všech svých devět kontejnerových lodí, které zatím uvízly ve frontách. Agentura AFP uvedla, že hlavní rival společnosti Maersk - firma Hapag Lloyd - uvažuje přesměrování svých kontejnerových lodí ze Suezského průplavu k mysu Dobré naděje na jižním cípu Afriky, aby se zboží dostalo do Evropy bez ještě větších zpoždění.

Některé společnosti již ke kroku přistoupily. Dle Guardianu sedm tankerů přepravujících zkapalněný zemní plyn (LNG) bylo v pátek odkloněno pryč z kanálu. Podle firmy Kpler - pohybující se v oblasti datové inteligence - se tři tankery vydaly na delší trasu kolem Afriky přes mys Dobré naděje, většina odkloněných tankerů však zamířila zkrátka jinam, než kam měly původně plout.

Kanálem dlouhým 193 km, který umožňuje tankerům a kontejnerovým lodím plujícím mezi Asií a Evropou vyhnout se dlouhé cestě okolo Afriky, proudí zhruba 12 procent veškerého globálního obchodu. Suezem ročně také propluje 30 % veškeré kontejnerové dopravy. Oproti plavbě kolem Afriky se cesta Suezským kanálem například z Perského zálivu do Rotterdamu zkrátila o 42 %, do New Yorku o 30 %. „Zkratka“ přes Suez ušetří kolem 15 dnů.

Průplav byl postavena v 60. letech 19. století. Severní část kanálu byla v roce 2015 rozšířena na dva pruhy, které umožňují obousměrnou plavbu. Do té doby byl provozován střídavý jednosměrný provoz. Jižní část, kde je nyní zaseknutá loď Ever Given, ale stále operuje pouze s jedním plavebním pruhem.

V době incidentu loď Ever Given dle tiskového vyjádření rejdařské firmy Bernhard Schulte, která japonskému majiteli Shoei Kisenovi zajišťovala posádku, proplouvala kanálem z jihu na sever na cestě do nizozemského Rotterdamu. Na palubě byli v době nehody dva dispečeři průplavu. Počáteční šetření dle firmy naznačují, že silně naložené plavidlo bylo strženo ze svého kurzu kvůli silnému větru. Loď samotná je provozovaná tchajwanskou společností Evergreen Marine Corp.

Kapacita lodí mezi Asií a Evropou je plně vytížená kvůli vysoké poptávce evropských dovozců. Evropské přístavy se kvůli protipandemickým opatřením potýkají s nedostatkem pracovní síly, upozornil Greg Knowler z poradenské společnosti IHS Markit.

Čína loni vystřídala Spojené státy na pozici hlavního obchodního partnera Evropy. Tento fakt podle agentury Reuters ní podtrhuje význam vazeb evropských spotřebitelů a průmyslu na Asii. Proluky v navracení prázdných kontejnerů do Asie podle Moody’s dál prohloubí jejich nynější globální nedostatek. Suezský průplav používají také američtí dovozci zboží vyrobeného v jihovýchodní Asii a v Indii, například bot a oděvů.

Nejvíce blokáda podle analytiků zasáhne evropský zpracovatelský a automobilový průmysl. Vysvětlují to tím, že tato odvětví fungují na principu dodávek just-in-time, což znamená, že součástky jsou dodány ve chvíli, kdy je odběratel potřebuje, takže je nemusí nikde skladovat. „I kdyby se tato situace rychle vyřešila, nejde se vyhnout zácpám v přístavech a zpožděním v už tak omezeném dodavatelském řetězci,“ uvedla Moody’s.