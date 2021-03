Kapitán obří lodi Ever Given před zablokováním Suezu složitě manévroval. Krátil si čekání na povel ke vplutí

Káhira Kapitán obří kontejnerové lodi Ever Given, která zablokovala dopravu v Suezském průplavu, si čekání na povel ke vplutí do umělého kanálu krátil tím, že manévrováním s plavidlem obkreslil obrazec, který připomíná obří penis. Ukazuje to video zachycující elektronickou stopu pohybu lodi, jak ji zaznamenala služba VesselFinder.

Obrovská nákladní loď plující pod panamskou vlajkou v úterý najela na mělčinu a zatarasila důležitou lodní a obchodní cestu. Týmy se snaží kolos uvolnit pomocí obřích rypadel a vyhnout se jeho odlehčení vykládkou kontejnerů, což by zabralo mnoho dní.

Suezský průplav zablokovala obří nákladní loď, najela na mělčinu. Nastal dopravní kolaps, zasáhlo to i tankery Dosud není jasné, zda najetí na mělčinu způsobil prudký náraz větru, špatná viditelnost, technická porucha nebo lidské selhání. Provozovatelem lodi je tchajwanská společnost Evergreen Marine, která oznámila, že příčinou incidentu byl silný vítr. Ještě v den havárie na sebe loď upozornila jiným pozoruhodným manévrem. Když čekala na signál ke vplutí do Suezského průplavu, vytvořila zpočátku zdánlivě nesmyslným manévrováním zcela zřetelný obrazec. Kapitán nakreslil 400 metrů dlouhým plavidlem obrazec, který připomíná penis i s varlaty. Na erotickou kresbu, kterou odhalila simulace dráhy pohybu lodi, upozornil na Twitteru samotný portál VesselFinder, který sleduje pohyb lodí. Mluvčí rejdařské společnosti Bernhard Schulte Shipmanagement, která loď Ever Given spravuje, německému magazínu Der Spiegel řekl, že není ničím neobvyklým, když lodě čekající na vplutí „meandrují kolem dokola“. Na otázku, proč virtuální obrazec připomíná mužský pohlavní orgán, mluvčí podotkl, že jde pravděpodobně o „čistou náhodu“. Na útesech u Mauricia uvázla čínská loď se 130 tunami nafty, látky z ní zatím neunikají Námořníci z Ever Given by ovšem nebyli prvními autory podobných obrazců. Občas se do takových skic pustí piloti letadel. Suezský průplav spojuje Středozemní a Rudé moře a loni jím proplulo téměř 19 000 lodí, v průměru přes 51 za den. Cesta měří 193 kilometrů a slouží od roku 1869. Po vodě zaručuje nejrychlejší spojení mezi Asií a Evropou, prochází jí 12 % objemu zboží, s nímž se ve světě obchoduje.