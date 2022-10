„Upřímně jsme to neřešili, myslela jsem si, že poplach brzy skončí, tak jako vždy. Syna jsem odvedla do školy a všechny děti zamířily rovnou do krytu hned, jak dorazily do budovy. Sama jsem se vracela domů autem, když jsem slyšela, jak udeřily první rakety v centru Kyjeva. Okamžitě jsem zastavila a šla do nejbližší stanice metra,“ říká Tetiana. Lidé se začali rychle hrnout dovnitř. Prakticky nikdo podle ní neměl přehled o tom, co se děje.