Macron přivítal Putina v přímořském sídle. Za klid na Ukrajině a v Íránu mu nabízí obnovu G8

PRAHA V pondělí odpoledne začal jednací maraton francouzského prezidenta Emmanuela Macrona před nadcházejícím summitem G7, který odstartuje v sobotu v jihofrancouzském Biarritzu. V průběhu týdne má Macron v plánu setkání třeba s britským premiérem Borisem Johnsonem, vše však odstartoval pondělním jednáním s ruským protějškem Vladimirem Putinem.

„Počátek oteplení mezi Macronem a Putinem,“ hlásal víkendový titulek ve francouzském deníku Le Monde. Předpokládal, že schůzka mezi prezidenty Francie a Ruska dopadne dobře. Hlavy států se potkávají při bilaterálním jednání již potřetí, tentokrát ve venkovském sídle francouzského prezidenta Fort Bregancon u Středozemního moře. Podle médií se zvolenou lokací Macron snažil navodit atmosféru „osobního setkání“.



Datum prezidentské návštěvy bylo sjednáno na toto pondělí především kvůli blížícímu se summitu G7 v Biarritzu, kde se setkají představitelé Kanady, USA, Francie, Velké Británie, Německa, Itálie a Japonska. Macronovým záměrem je totiž podle komentátorů snaha o navázání intenzivnějšího dialogu s Ruskem, které bylo z G7 vyloučeno po anexi Krymu v roce 2014.

Deník Le Monde ale upozorňuje, že mezi politiky „nejde o rozhovory, které vyřeší komplikované otázky Iránu, Sýrie a Ukrajiny… ale spíše o upřímný dialog, který umožní pochopit stanoviska obou stran.“ Jinak řečeno jde především o symbolický význam celé schůzky.

Emmanuel Macron s Vladimir Putin na setkání ve Versaille v roce 2017

Tím, že Macron Putina přijal krátce před summitem, chce podle deníku Le Figaro potvrdit svůj zájem zahrnout Rusko do mnohostranných rozhovorů a zajistit jeho opětovnou účast - byť nepřímou - na velkém diplomatickém setkání.

„I v době SSSR jsme s Ruskem mluvili více. To, že se s Moskvou neshodneme, neznamená, že nemůžeme jednat. A když se tak nemůže stát na summitu G7, stane se tak v Brégançonu,“ řekl Le Figaro zdroj z Elysejského paláce.

Podle analytika Thomase Gomarta z l’Institut français des relations internationales chce francouzský prezident především zajistit, aby se Rusko odklonilo od Číny. „Emmanuel Macron doufá, že se mu podaří s Putinem pohnout, přestože se to zatím nepodařilo jeho předchůdcům,“ uvedl pro Le Monde Gomarte. „Bude to však složité. Rusko uvažuje v horizontu generací, zatímco my (Francouzi) v horizontu pětiletého mandátu.“

Ukrajina a Írán

Důležitým tématem rozhovoru měl být podle Elysejského paláce zejména konflikt na Ukrajině. Macron chce kremelského šéfa přesvědčovat o tom, aby kývl na oživení rozhovorů takzvané normandské skupiny, o což usiluje nový ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Na to podle agentury Reuters Putin přitakal. Nevidí prý alternativu k tomuto formátu jednání, Macron dodal, že doufá v summit v nejbližších týdnech.

Rusko podle Macrona „musí udělat pokrok“ právě v této otázce. Putin prý hodlá přijmout a dodržovat Minské dohody. „Bez nich nebude žádná reformace v G8,“ uvedl Elysejský palác.



Dalším důležitým tématem měla být podle médií otázka Íránu. Rusko, jako jeden ze stálých členů Rady bezpečnosti OSN, je totiž jedním ze signatářů dohody z července 2015 o íránském jaderném programu a je zároveň íránským spojencem. Macron údajně chtěl na pondělní schůzce Putina přesvědčit, aby zatlačil na Íránce a donutil je dodržovat dohodu, přestože od ní loni odstoupily Spojené státy.