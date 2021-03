Meghan podala stížnost televizi kvůli výrokům Morgana. Vadí jí možné zlehčování psychických potíží

ITV v úterý oznámila, že Morgan končí v týmu pořadu Good Morning Britain (Dobré ráno, Británie). Stalo se tak poté, co novinář zpochybnil Meghanino tvrzení, že pomýšlela na sebevraždu, což uvedla v otevřeném rozhovoru s Oprah Winfreyovou, který v noci na pondělí odvysílala americká televize CBS. „Po konzultaci s ITV se Piers Morgan rozhodl, že nastal čas, aby odešel z pořadu Dobré ráno, Británie,“ uvedla v úterý ITV.



Podle CNN Meghan ve stížnosti k ITV vyjádřila obavy z možného dopadu Morganových komentářů na ostatní s tím, že jeho výroky mohou být vnímány jako zlehčování vážnosti psychických problémů. Naopak Morganových osobních útoků vůči vévodkyni se stížnost podle CNN netýkala.

Morgan v pondělním vysílání pořadu zpochybnil, že Meghan říkala pravdu, když se v rozhovoru svěřila, že měla sebevražedné myšlenky. Jeho výroky vyvolaly v Británii kritiku a ostře proti nim vystoupila například charita Mind, která se věnuje duševnímu zdraví. Telekomunikační regulátor Ofcom oznámil, že zahájil vyšetřování Morganových výroků poté, co na ně obdržel přes 41 000 stížností.

On Monday, I said I didn’t believe Meghan Markle in her Oprah interview. I’ve had time to reflect on this opinion, and I still don’t. If you did, OK. Freedom of speech is a hill I’m happy to die on. Thanks for all the love, and hate. I’m off to spend more time with my opinions. pic.twitter.com/bv6zpz4Roe