Miliony pro žoldáky. Emiráty si na vraždy nepřátel v Jemenu najímaly americké speciály

ADEN/PRAHA Do několika desítek vražd v Jemenu byli zapojeni bývalí příslušníci amerických speciálních sil. Jako žoldáci systematicky pracovali na odstranění nepřátel a politických odpůrců. Dostávali měsíční žold 34 milionů korun a bonus za každou vraždu.

Bývalý člen amerických speciálních jednotek, Zelených baretů, cucal lízátko a v rukou držel AK-47. Seděl na korbě opancéřovaného SUV, které projíždělo relativně vysokou rychlostí jemenským přístavním městem Aden. Společně s ním byli i další dva členové „speciálů“. Měli za sebou několik let v americké armádě u zvláštních komand, během nichž ochraňovali bezpečnost Spojených států.



V Adenu však byli ve službách někoho jiného. Pracovali pro soukromou americkou společnost, kterou si najala vláda malé, ale bohaté monarchie, vláda Spojených arabských emirátů. V prosinci roku 2015 měli jasný cíl – zavraždit prominentního jemenského vůdce Anssafa Ali Maya.

Vojáci přijeli na místo, umístili bombu na Mayův dům, další dali do automobilu, kterém přijeli, nastoupili do obrněných vozů armády SAE a obě nálože odpálili. Zatímco odjížděli, výbuchy otřásly okolím. Jejich cíl by byl zemřel, kdyby dům neopustil deset minut před příjezdem speciálů. Byl jedním z mála, kterému se na podařilo na chvíli žoldákům podařilo uniknout. Celkem měli na seznamu několik desítek lidí.

„V Jemenu existoval program na vraždy vysoce postavených lidí. Vedl jsem ho. Prováděli jsme ho. A schválily ho Spojené arabské emiráty v rámci koalice,“ uvedl ve své zpovědi pro americký server Buzzfeed zakladatel společnosti Spear Operations Group Abraham Golan. Odkazoval se na koalici devíti států vedenou Saúdskou Arábií, která válčí proti Jemenu.

Golan vypověděl, že jeho společnost prováděla nájemné vraždy kleriků či politiků na konci roku 2015. Objednavatelem byly vždy Spojené arabské emiráty. Jedním z hlavních cílů byla politická strana al-Islah, kterou vláda v emirátech vnímá jako teroristickou organizaci, odnož Muslimského bratrstva v Jemenu. Podle jiných by si zasloužila Nobelovu cenu míru.

Majitele společnosti Spear Operations oslovil bývalý šéf palestinských bezpečnostních složek Mohammed Dahlan s žádostí na odstranění politického subjektu v Jemenu. Jeho lidé měli doslova „rozbít a zničit“ al-Islah. Podle izraleského deníku Haaretz slíbil palestinský předák týmu slíbit měsíčně 1,5 milionu dolarů (34 milionů korun) a další odměny za úspěšné zabití.

Golan následně ve spolupráci se svým kolegou Isaacem Gilmorem sestavil tým profesionálních žoldáků. Pocházeli z řad bývalých členů amerických speciálních jednotek SEAL, nebo Zelených baretů. Někteří byli dokonce stále ve službách armády, když prováděli akce pro Golana. Ten trval na tom, aby jeho jednotky spolupracovaly s vojáky Spojených arabských emirátů a aby zbraně a rozkazy přicházely oficiálně od velení.

Terorista nebo politik?

Podle informací amerického serveru získali žoldáci objednávku na třiadvacet cílů. Na vrcholu seznamu byl Ansaaf Ali Mayo, tehdejší lídr strany al-Islah.

„Rozdíl v tom je čistě intelektuální,“ uvedl Golan na dotaz, zda mu nevadilo zabíjení politických lídrů a nikoliv teroristů. Dodal, že jeho lidé poznali bezpečně po několikadenním sledování cílů, zda jsou to teroristé nebo ne.

„Byla možnost, že se na seznam dostal někdo, koho prostě korunní princ emirátů bin Zayed neměl rád. Snažili jsme se však toho vyvarovat,“ připustil majitel žoldácké společnosti.

Ačkoliv se o zapojení Američanů do vražd jemenský lídrů média dozvěděla až díky zpovědi Abrahama Golana, vraždy jeho týmu neproběhly bez povšimnutí. Již v lednu letošního roku Gregory Johnsen z Arabia Foundation uvedl pro média, že vraždy kleriků „se zdají být cílenou kampaní“ a poznamenal, že jich bylo celkem až třicet.

Úřady USA, Spojených arabských emirátů i Jemenu odmítly celou záležitost jakkoliv komentovat.